Demokraternes drøm om at erobre Senatet er ved at kollapse

Demokraternes spinkle håb om at erobre flertallet i Senatet er tæt på at briste totalt.

Den siddende demokratiske senator Joe Donnelly fra Indiana må ifølge flere medier erkende, at vælgerne har pensioneret ham.

Demokraterne skal erobre to sæder, som republikanerne pt. sidder på, for at erobre flertallet i Senatet - det ene kammer i Kongressen.

Med nederlaget til Donnelly skal demokraterne nu erobre tre sæder, og de fleste republikanske sæder er i konservative stater.

Desuden er Bill Nelson, demokratisk senator fra Florida, bagud i optællingen med få stemmer tilbage.

Så er det en lille trøst, at Joe Manchin har genvundet sit sæde i West Virginia - en stat, som Donald Trump vandt kæmpestort for to år siden

Ved aftenens valg er der 35 sæder på spil i kampen om Senatet. Demokraterne sidder på hele 26 af sæderne. Hvis de skal have flertal, skal de altså vinde mindst 28 af dem. Det ser praktisk talt umuligt ud med nederlaget i Indiana og et truende nederlag i Florida.

I Indiana kan republikanske Mike Braun gøre sig klar til seks år i Washington D.C. Braun har siddet tre år i Repræsentanternes Hus.

Joe Donnelly hører til på demokraternes absolutte højrefløj. Han er våbentilhænger og abort-modstander. Det var stadig ikke nok i relativ konservativ stat som Indiana, som Donald Trump vandt klart for to år siden.