Demokraterne erobrer Repræsentanternes Hus

Demokraterne erobrer flertallet i Repræsentanternes Hus - det ene kammer i den amerikanske kongres.

Det meddeler flere amerikanske medier.

Republikanerne har hidtil haft flertal i begge kamre, men demokraterne vil erobre mindst 23 sæder, meddeler CNN.

Det var ventet, at demokraterne ville få flertallet.

Tidligere på aftenen stod det til gengæld klart, at republikanerne bevarer flertallet i Senatet og måske ligefrem udbygger det.

Med flertal i Repræsentanternes Hus kan demokraterne blokere lovgivning fra republikanerne.

De får også flertallet og formandsposterne i alle udvalg.

Det kan demokraterne for eksempel bruge til - hvis de vil - undersøge, om Donald Trump eller hans folk samarbejdede med russere om at påvirke præsidentvalget i 2016. Det har været et hot emne i Washington D.C. siden præsidentvalget.

Demokraternes nuværende leder i Repræsentanternes Hus, californiske Nancy Pelosi, er dermed Kongressens nye leder, hvis hun får partifællernes opbakning til det.

Den post havde hun også fra 2007 til 2011.