Togpassagerer evakueret i Spaniens to største byer

Spansk politi har onsdag formiddag givet ordre til at evakuere hovedbanegården i den spanske hovedstad, Madrid.

Det oplyser togselskabet Renfe onsdag formiddag.

Årsagen er ikke umiddelbart kendt. Politiet afviser over for nyhedsbureauet Reuters at oplyse, hvorfor Atocha-togstationen er evakueret.

Det spanske indenrigsministerium kan ikke umiddelbart oplyse årsagen.

Men det sker, kort efter at en genstand, der lignede en bombe, blev fundet i en kuffert i Spaniens næststørste by, Barcelona.

Her blev passagererne evakueret fra spor tre og fire på Barcelonas største togstation, Sants.

En mulig bombe var blevet fundet i en kuffert, oplyser togselskabet Adif.

Politiets bombeeksperter blev sendt til stationen, efter den formodede bombe blev opdaget i et sikkerhedstjek.

Eksperterne er onsdag formiddag ved at undersøge den mistænkelige kuffert nærmere. Men Sants-stationen er genåbnet, oplyser togselskabet.

