Afdød bordelejer valgt til forsamling i Nevada

En afdød bordelejer har natten til onsdag opnået valg til den ene forsamling i delstaten Nevada.

Den 72-årige Dennis Hof, der døde i oktober efter en weekends fejring af sin fødselsdag, har med en overbevisende margin slået sin modkandidat, demokraten og læreren Lesia Romanov.

Dennis Hof var fra starten en usædvanlig kandidat. Som ejer af en stribe bordeller i den eneste delstat i USA, hvor det er tilladt, deltog han i HBO's erotiske reality-serie 'Cathouse'.

Som symbol på sit politiske forbillede skrev han også en bog 'The Art of The Pimp' - en titel, der henviser til præsident Donald Trumps bog 'The Art of The Deal'.

Den afdøde kandidat blev fundet på et af sine bordeller af pornoskuespilleren Ron Jeremy. På samme bordel blev NBA-spilleren Lemar Odom fundet bevidstløs tre år tidligere.

Selvom politiet stadig er ved at finde ud, hvad der forårsagede Dennis Hofs død, er der ingen mistanke om, at der skulle ligge en forbrydelse bag.

Delstaten Nevada, hvor størstedelen af befolkningen bor i byerne Las Vegas og Reno, tillader bordeller uden for de to byer.

Der findes derfor omkring 20 bordeller i oplandet omkring byerne. Delstaten har ingen offentlig opgørelse af, præcis hvor mange der driver bordel i delstaten. De fleste ejere holdt en lavere profil end Dennis Hof.

Bordelejeren har tidligere forsøgt at blive folkevalgt i delstaten. Han fik dog først rigtig held i sprøjten, da han med hjælp fra Donald Trumps tidligere rådgiver Roger Stone slog en siddende republikaner ved et primærvalg denne sommer.

Valgkredsen har en lang tradition for at vælge republikanske kandidater. Den tradition er dermed ikke blevet brudt af Dennis Hofs dødsfald.

