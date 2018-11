Trump efter »fantastisk« midtvejsvalg: »Det er tid til, at begge partier begraver stridsøksen«

Midtvejsvalget i USA var »fantastisk«, en »kolossal succes« og »historisk« for Republikanerne.

I hvert fald hvis man spørger den amerikanske præsident Donald Trump, der onsdag eftermiddag dansk tid holdt pressemøde i Det Hvide Hus. Pressemødet var det første efter gårsdagens valg, hvor Demokraterne genvandt flertallet i Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne øgede sit flertal i Senatet.

Nederlaget i Repræsentanternes Hus forklarede præsidenten blandt andet med, at der var mange, som gik på pension, hvilket gjorde det sværere at beholde pladser, der ellers let kunne være forblevet republikanske.

Donald Trump sagde til gengæld, at hans støtte var med til at sikre succesen i Senatet.

»Dem, jeg støttede, havde kolossal succes i går. Af de 11 senatorkandidater, vi støttede i sidste uge, vandt 9 af dem i går. De stoppede den blå bølge, som de (Demokraterne, red.) talte om. Hvis sådan en blå bølge overhovedet har eksisteret«, sagde Donald Trump.

Til gengæld kunne man forstå på præsidenten, at mange af de republikanere, som afviste at modtage hans støtte, selv var skyld i det, hvis de tabte deres valg.

Donald Trump lagde undervejs i pressemødet stor vægt på, at resultatet på mange måder var bedre for ham, end det var for forgængeren Barack Obama, da han stod over for sit første midtvejsvalg i 2010.

Samarbejde sker kun uden undersøgelser

Trump brugte imidlertid også pressemødet til - delvist - at sige, at han håber, valget kan starte et »smukt samarbejde« mellem Demokraterne og Republikanerne. Han tror, de kan lave politik på en række områder, herunder sygesikring og infrastruktur.

Det kræver dog ifølge Trump, at Demokraterne ikke bruger deres kommende flertal i Repræsentanternes Hus til at starte en række undersøgelser af Donald Trump. Noget, der har været et stort tema i valgkampen.

Hvis Demokraterne forsøger det, vil Trump få Senatet til at igangsætte en tilsvarende undersøgelse af »læk«, som han siger.

»Det vil bare gå frem og tilbage i to år, og intet vil blive gjort. Det er tid til, at begge partier begraver stridsøksen og fortsætter den fantastiske økonomiske udvikling«, sagde han.

Rekordmange vælgere

Selv om mange demokratiske vælgere nok havde håbet, at gårsdagens valg ville medføre et flertal i hele Kongressen, måtte de nøjes med at vinde flertallet tilbage i Repræsentanternes Hus. Demokraterne vandt 27 pladser fra Republikanerne, og med de fleste stemmer talt op, står de nu til at få 220 ud af 435 pladser i Huset.

Med flertal i Repræsentanternes Hus kan demokraterne blokere lovgivning fra republikanerne.

Anderledes godt er det gået Republikanerne i Senatet, hvor de har vundet to pladser mere, end de havde før. Her mangler resultatet stadig fra tre stater, men Republikanerne står til at få mindst 51 pladser ud af 100 i Senatet.

Det er ifølge Bloomberg kun i Arizona, hvor det stadig er uvist, om det bliver Kyrsten Sinema fra Demokraterne eller Martha McSally fra Republikanerne.

Alt tyder på, at begge partier har haft held med at mobilisere amerikanerne til at komme ud og stemme. I 2014 stemte 83 millioner vælgere, men i år viser de første prognoser, at 114 millioner stemte denne gang. Det skriver New York Times.