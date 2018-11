To busser kolliderer i Zimbabwe og dræber 47 mennesker

47 mennesker mistede onsdag livet, da to busser kolliderede på en vej mellem Zimbabwes hovedstad, Harare, og den østlige by Rusape.

Det oplyser zimbabwisk politi.

»Vi kan bekræfte, at 47 personer er døde i en trafikulykke på motorvejen mellem Harare og Mutare«, siger polititalsmand Paul Nyathi.

På Twitter skriver Zimbabwes største avis, The Herald, at billeder fra ulykkesstedet er for voldsomme til at offentliggøre.

Avisen skriver videre, at lighuset på det lokale hospital i Rusape er løbet tør for plads og derfor har bedt om hjælp fra en privat bedemand.

Trafikulykker sker ofte i Zimbabwe, hvor mange veje ikke bliver ordentligt vedligeholdt. Dog havde den motorvej, hvor onsdagens ulykke skete, for nylig fået ny asfalt.

I juni sidste år mistede 43 mennesker livet i en busulykke i den nordlige del af landet på den motorvej, der fører til nabolandet Zambia.

Zimbabwes vicetrafikminister, Fortune Chasi, siger onsdag, at regeringen vil arbejde hen imod at komme de mange dødsulykker til livs.

»Det er unødvendige tab af liv. Denne ulykke bliver den sidste, inden der træffes hårde foranstaltninger«, siger han og tilføjer, at der vil blive stillet strengere krav til offentlige køretøjer og deres ejere.

