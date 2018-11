13 dræbt under skyderi på bar i Californien Mand åbnede ild på bar med flere hundrede gæster til stede. 11 gæster, en betjent og gerningsmanden er død.

Opdateret 12.06:

12 personer er omkommet under skyderi på en bar i det sydlige Californien i USA. Hertil kommer gerningsmanden.

Det oplyser den lokale sherif, Geoff Dean, ifølge AP.

Derudover er gerningsmanden også død.

Skyderiet er sket omkring klokken halv tolv om natten lokal tid. Her bliver betjente ifølge Garo Kuredjian, der også er fra det lokale politi, tilkaldt til et skyderi på baren Borderline.

Ifølge barens hjemmeside har der på det tidspunkt været et arrangement for unge studerende i gang. Politiet oplyser, at flere hundrede var til stede på baren, da skyderiet fandt sted.

Ifølge Kuredjian rykkede ikke kun det lokale politi ud. Også folk fra FBI var på stedet.

Øjenvidnet Tayler Whitler på 19 år fortæller tv-stationen KABC-TV, at hun var på baren, da en mand med ansigtet delvist tildækket åbnede ild mod en ansat i døren. Derefter skød han mod folk på baren.

»Han lignede en, der vidste, hvad han lavede«, siger Whitler til tv-stationen under et interview på parkeringspladsen foran baren.

Ritzau