Ordliste for politiske nørder: Her er tre vigtige begreber i Rusland-sagen Hvad er de finere, men afgørende forskelle på 'interference', 'collusion' og 'obstruction'? Få svaret her.

Justitsministeriets undersøgelse af russisk indblanding i USA’s præsidentvalg blev sat i gang 17. maj 2017.

Efter måneders diskussion blev tidligere FBI-direktør Robert S. Mueller III udpeget til at afklare, om Rusland blandede sig i USA’s præsidentvalg i 2016. Specifikt skal undersøgelsen afklare, om folk i Trump-kampagnen eller Trump selv havde direkte kontakt til eller lavede aftaler med russiske aktører.

Siden da har undersøgelsen ført til 32 sigtelser, og fire af Trumps medarbejdere har erklæret sig skyldige i strafbare forhold, som dog ikke alle har noget med Rusland at gøre.

Her er tre centrale begreber, der ofte bruges i den amerikanske debat:

1. Interference

Interference, indblanding, er det mildeste ord i sagen. Der er bred enighed i Washington, også blandt republikanere, om, at der var russisk indblanding i valget.

De amerikanske efterretningstjenester har fastslået, at russiske hackere skaffede sig adgang til Det Demokratiske Partis computere og også spredte falske nyheder for at påvirke valget.

I USA er udenlandsk indblanding i eller donationer til amerikanske valg med ganske få undtagelser – for eksempel frivilligt arbejde med at udarbejde logoer eller websider – forbudt ved lov. Ud over det åbenlyst ulovlige i at hacke computere, selvfølgelig. Både udlændinge og amerikanere kan straffes.

2. Collusion

Collusion kan på dansk oversættes til ’aftalt spil’. I denne sag forstås det i betydningen, at russerne ikke blot blandede sig, men informerede eller endda koordinerede med Trump-kampagnen.

Centralt står et meget omtalt møde i Trump Tower 9. juni 2016, fem måneder før præsidentvalget, mellem russiske aktører og tre topmedlemmer af Trumps stab: Sønnen Donald Jr., svigersønnen Jared Kushner og kampagnechef Paul Manafort. Mueller undersøger også, om Trump-kampagnen var orienteret om, at russiske ’trolde’ prøvede at påvirke valget ved hjælp af misinformation.

Præsident Trump har hånet efterforskerne i en tale i august, hvor han sagde: »You know, they’re still looking for collusion. Where’s the collusion? Find some collusion«.



Som han selv har påpeget, er ’aftalt spil’ ikke i sig selv strafbart. Det er aftalt spil om en forbrydelse derimod.

3. Obstruction

Når der tales om obstruction, menes der ’obstruction of justice’, forhindring af rettens gang.

Det er strafbart, uanset om man i øvrigt er skyldig i for eksempel udenlandsk indblanding i et valg: at dække over en opklaring er ulovligt og kan straffes med op til fem års fængsel.

Den mest omtalte enkeltepisode var i februar 2017, da præsident Trump holdt et møde med FBI-direktør James Comey og ifølge Comey prøvede at afkræve ham en loyalitetsed i forbindelse med Rusland-sagen. Comey tøvede og blev siden fyret; Mueller har indledt en undersøgelse af denne sag, men som flere kommentatorer har påpeget, er det usikkert, om det vil lede til en direkte anklage mod Trump.

Der er ingen deadline på Mueller-undersøgelsen, men ifølge blandt andre avisen Washington Post ventes der snart nyheder efter nogle stille måneder.