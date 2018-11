Trumps mand har brugt ordet 'heksejagt' om Rusland-undersøgelsen: Men kan USA's nye justitsminister stoppe den?

Som fungerende justitsminister overtager Matthew Whitaker kontrollen med den særlige efterforsker Robert Muellers undersøgelse af et eventuelt samarbejde mellem Trump-folk og russere om at påvirke præsidentvalget i 2016.

Whitakers tidligere kritik af Muellers undersøgelse og præsident Donald Trumps omtale af den som en ’heksejagt’ rejser spørgsmål om, hvilke beføjelser den nye, fungerende justitsminister har, og hvorvidt demokraterne kan stoppe ham, hvis han prøver at bremse undersøgelsen.

Kan han fyre Mueller?





Robert Muellers undersøgelse er underlagt Justitsministeriets regler for særlige efterforskere, som dikterer, at justitsministeren kun kan fyre ham med en god grund som for eksempel embedsmisbrug. Matthew Whitaker kan som justitsminister ophæve det regelsæt og fyre Mueller uden videre, konkluderer avisen The New York Times.

Kan han begrænse undersøgelsen?

Ja. Mueller har en vis uafhængighed i det daglige, men justitsministeren bestemmer omfanget af undersøgelsen. Whitaker kan instruere Mueller om at holde op med at undersøge bestemte forhold og kan for eksempel afvise et ønske om at stævne Donald Trump, skriver avisen.

Kan han lukke for pengene?

Ja. Justitsministeren fastsætter undersøgelsens budget.

Kan han skrotte rapporten?

I første omgang, ja. Mueller skal aflevere sin rapport til justitsministeren, som i princippet kan beslutte ikke at offentliggøre den eller sende den til Kongressen.

Hvor længe kan han sidde?

Trump er gået uden om Justitsministeriets regler for besættelse af en midlertidigt ledig ministerpost. Juraen er omstridt, men Whitaker kan umiddelbart sidde i 210 dage uden at Senatet skal høres. Det kan dog forlænges.

Hvad kan demokraterne gøre?

Hvis Matthew Whitaker ikke vil udlevere rapporten til Kongressen, kan det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus kræve den udleveret. Præsidenten kan så principielt påberåbe sig en præsidentiel ret til ikke at udlevere. Udgangen på sådan en strid vil være uvis. Demokraterne har med flertallet i Repræsentanternes Hus fået formandsposten i Husets efterretningsudvalg. Det udvalg har ret til at stævne personer og kræve dokumenter udleveret. Demokraterne vil bruge udvalget til at udfylde eventuelle huller, som Muellers undersøgelse måtte efterlade, har partiet signaleret.