Drabsmand var tidligere soldat: 29-årig står bag massakre på bar i Los Angeles En betjent er blandt 13, der har mistet livet, under et masseskyderi på bar i Californien. Gerningsmand død.

En gerningsmand er død og 12 andre dræbt efter et masseskyderi på en bar i Los Angeles i Californien, oplyser det lokale politi.

Blandt de dræbte ved skyderiet natten til torsdag er en betjent, der blev såret. Han er siden er død af sine kvæstelser, skriver Reuters.

Der er også et ukendt antal sårede.

»Det er et forfærdeligt syn derinde. Der er blod overalt«, fortæller sherif Geoff Dean på en pressekonference.

Drabsmanden er den 28-årige Ian David Long, som blev fundet død inde i baren Borderline, oplyser politiet. Han var tidligere soldat.

Hans motiv til forbrydelsen er ikke kendt. Efter alt at dømme tog han sit eget liv inde i baren, siger den lokale sherif.

Long havde helt legalt havde købt den Glock-pistol, han brugte til sit blodige forehavende. Politiet kendte ham kun fra tidligere for mindre forseelser.

Det er mindre end to uger siden, at USA oplevede et lige så forfærdende masseskyderi. Det var i Pittsburgh i delstaten Pennsylvania, hvor 11 jøder blev mejet ned af en hvid nationalist i byens store synagoge.

Skyderiet i Los Angeles skete omkring klokken 23.30 lokal tid. Her blev betjente tilkaldt til et skyderi på Borderline.

Ifølge barens hjemmeside har der på det tidspunkt været et arrangement for unge studerende i gang.

Vidner fra baren fortæller, at gerningsmanden først skød mod nogen i døren til baren. Derefter rettede han sit våben mod resten af baren.

Politiet oplyser, at flere hundrede var til stede i baren, da skyderiet fandt sted. Et stort antal måtte derfor tage flugten på samme tid. Nogle har brugt barstole til at smadre vinduer og flygte fra stedet.

Og nogle har ifølge politiet selv søgt til nærliggende hospitaler. Derfor har politiet haft problemer med at få et overblik over, præcis hvor mange der er kommet til skade.

Øjenvidnet Tayler Whitler på 19 år fortæller tv-stationen KABC-TV, at hun var i baren, da en mand med ansigtet delvist tildækket åbnede ild mod en ansat i døren. Derefter skød han mod folk i baren.

»Han lignede en, der vidste, hvad han lavede«, siger Whitler til tv-stationen under et interview på parkeringspladsen foran baren.

Long var tilsyneladende klædt i sort fra top til tå.

ritzau