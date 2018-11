Titusindvis må flygte fra skovbrand i Californien En voldsom skovbrand raserer det nordøstlige Californien, hvor myndighederne opfordrer alle til at forlade området. Det anslås, at branden lige nu vokser med 32 hektar i minutter.

Bynavnet virker lige nu fuldstændig paradoksalt. For de omkring 27.000 borgere i den californiske by Paradise, der ligger omtrent 300 kilometer fra San Francisco, bliver lige nu bedt om at forlade deres hjem, fordi en hurtigt voksende skovbrand nærmer sig deres hjem. Det skriver nyhedsbureaet AP.

De lokale brandmyndigheder fra Butte County skriver på deres Twitter, at branden er »meget farlig«, og lige nu anslås det, at den dækker et område på over 20 kvadratkilometer. De kraftige vinde i om betyder imidlertid, at ilden hurtigt spreder sig.

Indtil videre lyder der ingen meldinger om døde eller tilskadekommende.

#Campfire [Update], This Fire is very dangerous, please evacuate if asked to do so! pic.twitter.com/zIBNYVqW1M — CAL FIRE Butte Unit/Butte County Fire Department (@CALFIRE_ButteCo) November 8, 2018

»Det er en utrolig farlig og meget alvorlig situation. Jeg kører gennem ild, mens vi taler sammen. Vi gør alt, hvad vi kan for at få folk væk fra de ramte områder«, siger sheriffen i Butte County, Kory Honea, til AP.

»Jeg vil gerne have den besked ud, at hvis man kan forlade området, så er man nødt til at gøre det«, siger han.

Ifølge en talsmand for det californiske brandvæsen har de indsat alt det materiale og personale, de kan, for at bekæmpe ilden. Flere burde være på vej.

Det er det, man kalder Santa Ana-vinde, der har skabt gunstige forudsætninger for en skovbrand. Santa Ana-vinde er varme, tørre vinde, der kommer fra Californiens hævede ørkenplateau. Den udtørrer hurtigt vegetationer, når den bevæger sig fra ørkenen og ud imod kysten.

En klimaforsker fra University of California Los Angeles, Daniel Swain, skriver på Twitter, at skovbranden lige nu spreder sig med op imod 32 hektar i minutter.

Incredible #GOES16 satellite imagery of extremely dangerous, fast-moving wildfire in wildland-urban interface currently burning through #Paradise, California at an estimated 80 acres *per minute.* Strong, dry east winds. Really bad feeling about this one. #CampFire #CAwx #CAfire pic.twitter.com/l1667JOmDc — Daniel Swain (@Weather_West) November 8, 2018

De 20 kvadratkilometer, skovbranden indtil videre dækker, er i californisk øjne heldigvis ikke så omfattende endnu. Der stod det værre til i august måned, da et område på over 1.150 kvadratkilometer var ramt af skovbrande. Det var de største i delstatens historie.

Lige nu har det amerikanske vejragentur udsendt advarsler med røde flag flere steder i Californien. De røde flag betyder, at der er øget risiko for brandfare.