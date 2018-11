Flygtninge og migranter udsættes for overgreb under rejse

Knap 70 procent af de flygtninge og migranter, der forlader deres hjemland i Vestafrika for at drage mod Libyen udsættes for seksuelle eller fysiske overgreb eller kidnapning og røveri.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som Dansk Flygtningehjælp udgiver fredag. Rapporten er udarbejdet af Mixed Migration Centre og bygger på interviews med 10.000 flygtninge og migranter på forskellige ruter.

Ruten fra Vestafrika til Libyen er den rute, der er mest udsat, mens der på alle ruter er mindst en tredjedel, der oplevede overgreb.

»Det her billede er endnu barskere, end vi havde frygtet«, siger Christian Friis Bach, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Overgrebene bliver i halvdelen af alle tilfælde begået af smuglerne, viser undersøgelsen.

En 31-årig kvinde fra Etiopien, der blev interviewet til rapporten i Egypten, fortæller, at hun har stået over for en masse overgreb på hendes vej gennem Sudan til Egypten.

»Smuglerne og etiopiske og sudanske politibetjente misbrugte mig, og jeg blev voldtaget af forskellige mænd og blev gravid. Jeg har ikke lyst til at huske alt dette«, siger hun i rapporten.

Med rapporten ønsker Dansk Flygtningehjælp at sende et budskab om, at der i større grad er brug for at beskytte de mennesker, der er på flugt.

For selv om der generelt er kommet færre migranter til Europa det seneste år, så er krisen ikke afblæst, forklarer Christian Friis Bach.

»Det har bare ændret sig fra at være en migrationskrise til at være en beskyttelseskrise«.

»I takt med at vi lukker grænserne og blokerer ruterne, så efterlader vi mennesker i ekstrem sårbarhed, hvor de bliver udsat for meget barske overgreb«, siger han.

Mindst 26.000 flygtninge og migranter har siden 2014 mistet livet i et forsøg på at nå et nyt liv i et andet land.

ritzau