USA sagsøger endnu en bank for finanskrisens synder

Den amerikanske regering fortsætter med at jagte de banker, der op til finanskrisen solgte værdipapirer knyttet til boligmarkedet - vel vidende, at kvaliteten af dem var meget ringe.

Det skriver Reuters.

Ifølge søgsmålet står UBS, Schweiz' største bank, anklaget for at have vildledt købere af værdipapirer for mere end 41 milliarder dollar - 268 milliarder kroner.

Finanskrisen blev udløst af, at finanssektoren lånte voldsomme beløb til amerikanske boligkøbere uden at kontrollere - og nogle gange bevidst fuske med dokumentationen for - om de kunne betale lånene tilbage.

Mens UBS ikke har stået for at lave lånene, så solgte banken værdipapirer, der var baseret på dem videre.

Reuters citerer statsadvokat Richard Donoghue for, at UBS' kunder fik 'katastrofale tab' som følge af bankens videresalg. Det er ikke oplyst, hvor meget staten sagsøger UBS for.

Søgsmålet kommer, efter at UBS har sagt nej til at indgå et forlig på to milliarder dollar i sagen.

»Justitsministeriets krav er uden basis i lov eller fakta. UBS er sikre på sin juridiske fremstilling og har været beredt på at forsvare sig selv ved domstolen i et stykke tid«, skriver UBS ifølge Reuters.

I oktober tabte britiske Barclays en tilsvarende sag og måtte betale 12 milliarder kroner i bod i USA.

Og i august måtte britiske RBS indgå et forlig med den amerikanske stat på 4,9 milliarder dollar - 42 milliarder kroner.

Dokumenter i det forlig viste, at banken internt i 2007 beskrev en gruppe lån, der blev solgt videre, som 'en masse overskydende lån og lort' samt at værdiansættelsen var 'bullshit'.

Selv om bankens ansatte selv påtalte massiv og vilkårlig fusk i lånene internt, arbejdede de bevidst for at skjule dette for kunderne.

Ved et salg til en kunde var der bekymring over kvaliteten i 2007, hvilket udløste svaret fra en chef i banken:

»Åh min gud, er der ingen, der har lyst til at tjene penge her i huset længere?«

Ud over de to banker har Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase og Morgan Stanley ifølge Reuters tidligere indgået forlig i lignende sager.

ritzau