Adskillige bargæster under masseskyderi var overlevere fra Las Vegas-massakre Omkring 50 overlevere fra en af de værste skudepisoder i amerikansk historie var til stede, da en mand skød omkring sig i en bar, hvor 12 mistede livet.

Da de første skud faldt sent onsdag aften i baren ’Borderline’ i Californien, genkendte David Anderson stemningen med det samme: Han befandt sig - igen - midt i et masseskyderi.

I oktober 2017 overlevede David Anderson et af de værste masseskyderier i amerikansk historie, da en mand skød løs fra sit hotelvindue mod deltagerne til en country -musikfestival i Las Vegas. Her mistede 58 livet.

Det fortæller han til den amerikanske avis Washington Post. Og han var langtfra ene om den genkendelige følelse i kroppen onsdag aften. Sammen med ham var 50-60 andre, der også havde overlevet skyderiet i Las Vegas blot ét år tidligere.

»Jeg var til stede under Las Vegas Route 91-masseskyderiet, ligesom omkring 50 eller 60 andre, der også var der på samme tid som mig, var det. Vi var alle én stor familie, og uheldigvis blev denne familie ramt to gange«, siger han til avisen.

12 personer mistede livet, da en gerningsmand sent onsdag aften lokal tid begyndte at skyde løs på baren Borderline i byen Thousand Oak omkring 60 kilometer fra Los Angeles i det sydlige Californien. Gerningsmanden, der angiveligt var tidligere soldat, døde også.

Baren Borderline fungerede som et slags samlingssted for overlevere efter massakren i Las Vegas for godt ét år siden. Ofte har man kunnet se folk i t-shirts med påskriften ’Vegas Strong’ i baren.

Flere af de andre, der nu har overlevet to masseskyderier, har skrevet om det på sociale medier. En af dem er Molly Maurer:

»Jeg har svært ved at begribe, at jeg siger det her igen. Jeg er i live, og jeg er i sikkerhed«, skriver hun.

Stod tæt på udgangen

David Anderson fortæller til Washington Post, at han under skyderiet i Las Vegas sidste år stod ved siden af en mand, der blev skudt. Selv kastede han sig derpå oven på sin kæreste for at beskytte hende. Og under en pause i skyderiet løb de to sammen med en gruppe venner i sikkerhed på deres eget hotel.

Onsdag, da han opholdt sig i baren Borderline, havde han placeret sig tæt på døren. Siden episoden i Las Vegas har han placeret sig tæt på udgange, når han befinder sig i det offentlige rum, fortæller han. Han så gerningsmanden komme ind i baren og stille sig i en position, som David Anderson beskriver som »militæragtig« og begyndte at skyde. Selv dukkede han sig bag baren og løb ud sammen med en gruppe venner, da gerningsmanden på et tidspunkt holdt en pause i skyderiet.

»Det var et surrealistisk chok«, siger han.

Oplevelsen i Las Vegas har gjort ham mere opmærksom på folk, han synes optræder mistænksomt, fortæller han. Og så vurderer han, at havde der været bevæbnede folk til stede i baren Borderline onsdag, kunne de have gjort en forskel. Han er selv vokset op med våben og mener, at våben, hvis de bruges ansvarligt, kan være en hjælp.

»Hvis de rette folk med den rette træning havde været der, kunne de have gjort en forskel«, siger han.

Washington Post har talt med flere dobbeltoverlevere fra Las Vegas og Borderline.