100 år efter afslutningen på Første Verdenskrig: Soldaterne skyder stadig fra skyttegravene

Krigen skulle egentlig kun have varet nogle få måneder – ja, måske endda kun uger eller dage. Soldaterne tænkte næsten allerede på at komme hjem, mens de pakkede deres ting og drog mod fronten. Sådan beskriver sønderjyden Kresten Andresen i hvert fald sine tanker i sin dagbog, da han i august 1914 blev indkaldt til tjeneste i den tyske hær.

Fakta Trident Juncture Nato’s største militærøvelse siden den kolde krig. Omkring 50.000 soldater deltager, og øvelsen foregår både til vands, til lands og i luften. Øvelsen skal simulere, at et Nato-land er blevet angrebet i et vinterklima. Fjenden er en »fiktiv aggressor«, men eksperter siger, at det skal forestille Rusland. Russerne har sideløbende annonceret tre øvelser lige uden for Norges kyst. De har dog ikke affyret nogen skud.

Han var reservesoldat og havde fået den besked, at han skulle stille på den sjette dag i tilfælde af krig. Så på den sjette dag stillede han i Flensborg, og efter fire ugers træning skulle han udstationeres til Frankrig.

»Ak, ja! Der kan jo være meget forandret i verden til den Tid, og det vil jeg håbe«, skrev Kresten Andresen i sin dagbog.

Det skulle vise sig, at han deltog i den hidtil blodigste konflikt, der endnu var set i Europa. Krigen endte med at vare fire år, og selv om tabstallene ikke er gjort op med sikkerhed, anslår Encyclopedia Britannica, at krigen kostede omkring 8,5 millioner soldater og op mod 13 millioner civile livet. Krigen var så omfattende, at vi kalder den for Første Verdenskrig.

I dag er det 100 år siden, at Tyskland underskrev en våbenstilstandsaftale i en togvogn i den nordfranske by Compiègne, så de sidste kampe på Vestfronten kunne slutte, og Tyskland måtte erkende sit nederlag. Men da var det for sent for Kresten Andresen at vende hjem, for han havde allerede været savnet i over to år.

Han var en af cirka 6.000 sønderjyder, der døde under den store krig. Danmark havde ganske vist erklæret sig selv neutralt og deltog ikke i krigen, men eftersom hele Sønderjylland var blevet tysk efter nederlaget i Den 2. Slesvigske Krig i 1864, blev tusindvis af dansksindede soldater indlemmet i den tyske hær.

Ufrivilligt var højskolelæreren Kresten Andresen en af dem. Han var en del af tyskernes Reserveregiment 86, selv om han betragtede sig selv som dansk. Vi kender hans historie, fordi han flittigt skrev dagbog og sendte breve hjem til familien i Sønderjylland. Efter krigens afslutning blev de samlet i bogen ’Krestens Breve’, der blev en regulær bestseller i Sønderjylland. Andresen deltog i to store slag: slaget ved Soissons i januar 1915 og slaget ved Somme i sommeren 1916. Under det sidste slag blev han meldt savnet og dukkede aldrig op igen. Han var på vej til endnu en af krigens nærmest utallige skyttegravskampe.

Skyttegravskampene endte med at blive definerende for krigen. Soldaterne lå i den kolde jord og skød på fjenden. Når der var ophold i kampene, reparerede soldaterne skaderne på skyttegravene.

Historikerne mener, at krigens ekko stadig runger i vores tid. I kølvandet på krigen brød det russiske rige sammen, og Sovjetunionen opstod. Tilmed gav tyskernes nederlag grobund for, at Adolf Hitler kunne love sin befolkning genrejsning.

»Uden Første Verdenskrig ville der ikke have været nogen russisk revolution. Dermed heller ingen kold krig mellem Sovjetunionen og Vesten mellem 1947 og 1989, eller perifere krige i Korea, Indokina, Afghanistan, Angola, Nicaragua, El Salvador og Cambodja«, siger Stephen Van Evera, professor i statskundskab ved Massachusetts Institute of Technology, i et interview med universitetets hjemmeside.

Skyttegrave i Norge

100 år efter afslutningen på Første Verdenskrig runger ekkoet stadig i det centrale Norge. I denne uge afsluttede Nato sin største militærøvelse siden afslutningen på den kolde krig. Omkring 50.000 soldater fra de 29 Nato-lande samt Sverige og Finland deltog i feltøvelsen, og de nordiske forsvarsministre lagde ikke skjul på, at det er vigtigt at kunne forsvare sig selv.