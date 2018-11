Før våbenhvilen i 1918: Tyskerne tilbød aftale om genforening af Nordslesvig og Danmark Danmark blev først meget sent klar over, at Første Verdenskrig kunne ende med sønderjysk genforening. Til gengæld var der både penge og frivillige soldater på spil i opgørene i Østeuropa.

Danmark havde straks erklæret sig neutral og var hele Første Verdenskrig først og fremmest optaget af at holde sig ude af krigshandlingerne. Først i begyndelsen af oktober 1918 blev regeringen klar over, at der var en chance for at få noget af det tabte land fra krigen i 1864 tilbage.

»Faktisk begyndte det med en tysk henvendelse«, siger Nils Arne Sørensen, historieprofessor ved Syddansk Universitet og forfatter til bogen ’Den store krig’.

»Den tyske gesandt i København, Ulrich von Brockdorff-Rantzau, henvendte sig en uge ind i oktober 1918 og spurgte, om Danmark ikke kunne nå til enighed om Nordslesvig i en bilateral aftale mellem Danmark og Tyskland. På det tidspunkt var tyskerne allerede begyndt forhandlinger om en våbenstilstandsaftale på Vestfronten, men forsøgte altså at få en aftale uden om sejrherrerne«.

Den aftale blev ikke til noget, men til gengæld betød de tyske sonderinger, at den danske regering kunne rejse til fredsforhandlingerne i Paris med et fuldt færdigt forslag om folkeafstemning. Den ny republikanske tyske regering var godt klar over, at den ikke kom uden om det princip om national selvbestemmelse, der indgik i den amerikanske præsident Woodrow Wilsons fredsplan fra januar 1918.

»Det var naturligvis noget, der optog alle, og der var jo også en livlig diskussion om afstemningsområderne. Skulle Flensborg med i det første afstemningsområde, der endte med dansk flertal, eller ej. Nu endte det jo med et meget klart resultat i Flensborg – 75 procent for Tyskland og 25 for Danmark. Men genforeningen stod naturligvis højt på dagsordenen«.

Tyskerne forsøgte altså at få en aftale uden om sejrherrerne Nils Arne Sørensen, historiker

»Derimod kan man ikke sige, at samtiden derfor overså de voldsomme begivenheder i Rusland, de nye østeuropæiske lande og den politiske uro i Tyskland, hvor matroserne havde gjort mytteri i krigens sidste dage«, siger Nils Arne Sørensen. »Aviserne var fyldt med artikler om det, og det optog både erhvervslivet og politikerne«.

»For det første stod der meget på spil økonomisk. Danske firmaer som Store Nordiske Telegraf-Selskab havde meget store investeringer i Rusland, der også før krigen var en af Danmarks vigtigste handelspartnere. Så man var levende optaget af spørgsmålet om økonomisk kompensation. Den kommunistiske omvæltning kunne skam mærkes«.

»Storpolitisk var spørgsmålet jo også, hvad der ville ske i hele Østersøregionen. I lang tid efter våbenhvilen 11. november 1918 var det jo også helt åbent, om bolsjevikkerne ville beholde magten i Rusland«.

»For det andet var der også en del danske deltagere i mange af de væbnede opgør. Det var først en mindre gruppe på 7 i borgerkrigen i Finland, og derefter var der danske officerer, soldater og militært uerfarne frivillige med i de såkaldte ’frikorps’ som for eksempel Dansk-Baltisk Auxiliær Corps – motiveret af enten antikommunisme eller eventyrlyst«.

Hvorfor er de voldsomme begivenheder i Østeuropa efter Første Verdenskrig mere eller mindre gået i glemmebogen?

»Det jo er sejrherrerne, der skriver historien. Og dem var der langt mellem i øst: De tre kejserriger, der havde kæmpet her 1914-18, gik alle under som følge af krigen«, siger Nils Arne Sørensen.

»Når den nye stormagt, Sovjet, så tilbage, var det på tiden som sin egen fødselsstund: det var den glorværdige Oktoberrevolution, som Sovjet ville mindes – og hverken det forsmædelige nederlag i 1918 eller de følgende krige, hvor det jo heller ikke gik deres vej i Polen, Finland og de baltiske lande. I Finland fik man travlt med at fortrænge, at landet omtrent var blevet født i borgerkrig. Derimod blev årene 1918-21 bestemt ikke glemt i Polen: det er det moderne Polens grundlæggelsesmyte med helten, marskal Josef Pilsudski«.

»Med danske øjne blev udviklingen vel mest forbundet med de store økonomiske tab, og de var en del af den cocktail, der førte til dybe bankkriser i 1920’erne – Landmandbankens krak. Men den østlige del af rødderne til den krise gik også hurtigt i glemmebogen i Danmark«.