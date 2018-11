Kinas præsident har startet en toiletrevolution Toiletter er et spejl af Kina, mener partiledelsen. Derfor har den beordret en storstilet renovering.

At frekventere et toilet i Kina kan være en særpræget oplevelse. Så har man vist ikke sagt for meget. Selv i centrum af hovedstaden Beijing har mange af husene – særligt i de gamle hutongkvarterer – stadig ikke eget toilet.

Derfor er beboerne her henvist til offentlige toiletter, hvor der ofte end ikke er bygget skillevægge op mellem de kummer i gulvet, som man sidder på hug hen over, mens man prøver at ramme nogenlunde rigtigt.

Det udfordrer både balanceevnen og ens privatsfære. For en vesterlænding måske mere det sidste end det første. Men de seneste år har den kinesiske præsident, Xi Jinping, startet en revolution.

I min provins er toiletrevolutionen endnu mere omfattende. Her er toiletterne blevet endnu bedre og endnu mere superrene Kinesisk mand på toilettet ved Lama Templet

Den er i bogstaveligste forstand en jordnær revolution, for der er tale om intet mindre end en toiletrevolution, som den nu er blevet døbt af de kinesiske medier.

»Toiletspørgsmålet er ikke noget lille spørgsmål. Det er en meget vigtig del af en civiliseret udbygning af både land- og byområder«, sagde præsident Xi Jinping, da han ifølge avisen South China Morning Post i 2015 kaldte til kamp mod utidssvarende toiletter.

En milliard til toiletter

Xi Jinping pegede på, at offentlige toiletter er en central del af Kinas image – særligt blandt turister, som besøger landet. Derefter skulle det endnu en gang vise sig, at når først den kinesiske ledelse har taget en beslutning, så bliver den udført.

Partitoppen afsatte en milliard kroner til renovering af toiletter særligt på landet og ved turistseværdigheder, samtidig med at provinsregeringer rundt om i Kina afsatte yderligere 19 milliarder kroner til formålet.

Siden er det gået stærkt. Der er ifølge South China Morning Post blevet renoveret op mod 70.000 toiletter, og inden 2020 skal yderligere 64.000 toiletter sættes i stand.

Resultaterne er synlige – særligt der hvor turisterne kommer. Ved Lama Templet, som er en af de mest populære attraktioner i Beijing, blev toiletterne sat i stand i forrige måned. Nu er flisegulvet skinnende, dørene mellem båsene helt hvidblanke, og også kummerne ser rene ud. Hvad mere er, så har renoveringen også ført til glade og stolte toiletpassere.

»Det er meget bedre nu. Det lugter mindre slemt«, siger 43-årige Dong Maigin, der passer toilettet ved Lama Templet sammen med en kollega.

Hun viser stolt rundt. Der er blevet tilføjet et handikaptoilet, fortæller hun, mens hun peger mod en hvid dør, og så er der kommet varmt vand i hanerne. Der er også installeret et airconditionanlæg, der kan køle om sommeren og varme om vinteren, tilføjer hun, mens hun viser den knap, hvor hun kan regulere temperaturen.

»Og så er det endda helt gratis at benytte vores toilet«, siger hun.

Af dem, der benytter toilettet, er en kinesisk mand, som er på besøg i Beijing. Han kommer fra regionen Indre Mongoliet i den nordøstlige del af Kina.

»Jo, jo. Dette toilet er da fint nok«, siger han, men er alligevel ikke synderligt imponeret.

»I min provins er toiletrevolutionen endnu mere omfattende. Her er toiletterne blevet endnu bedre og endnu mere superrene«, siger han.