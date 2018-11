Trump får kritik for at aflyse besøg på krigskirkegård Veteraner er blandt dem, der langer ud efter Trump for ikke at vise faldne amerikanske soldater respekt.

Regn forhindrede lørdag den amerikanske præsident, Donald Trump, i at deltage i en mindehøjtidelighed på en amerikansk militærkirkegård uden for Paris.

Højtideligheden finder sted i anledning af 100-årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning. Trump deltager i markeringen af 100-året i Frankrig sammen med en række andre stats- og regeringschefer.

Men da præsidenten og hans kone, Melania Trump, skulle til kirkegården, måtte turen aflyses »på grund af tidsplanen og logistiske vanskeligheder forårsaget af vejret«, lyder det fra Det Hvide Hus.

Præsidentparret skulle have fløjet til kirkegården i helikopter.

I stedet sendte Trump stabschefen for Det Hvide Hus, John Kelly, og USA's militære generalstabschef, Joe Dunford, til kirkegården 80 kilometer uden for Paris.

Her ligger 2289 af de over 7000 amerikanske soldater, der faldt i kampen mod tyske soldater i juni 1918.

Udtryk for manglende respekt

Trumps aflysning bliver fra flere sider tolket som manglende respekt for de soldater, der ofrede deres liv i krigen.

»De døde ansigt til ansigt med fjenden, og den ynkelige og utilstrækkelige Donald Trump kunne ikke engang trodse vejret for at vise sin respekt for de faldne«, skriver det konservative britiske parlamentsmedlem Nicholas Soames på Twitter.

Soames er barnebarn af den tidligere britiske premierminister Winston Churchill.

»Bliver på sit hotelværelse på grund af lidt regn«

Også fra amerikanske veteraner er der kritik.

»Donald Trump klagede over at skulle stå i regnen for at tale om massakren i Pittsburgh, fordi det lavede uorden i hans hår«, skriver lobbygruppen VoteVets.

»I dag dropper han at ære faldne amerikanske soldater fra Første Verdenskrig og bliver på sit hotelværelse på grund af lidt regn«, fortsætter VoteVets.

Flere brugere på sociale medier spørger, hvorfor Trump ikke kunne køre til kirkegården i bil.

Andre iagttagere påpeger, at det ville have været vanskeligt at arrangere en bilkortege med tilstrækkelig høj sikkerhed med så kort varsel.

ritzau