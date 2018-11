Topløs kvinde forsøgte at nå frem til Trump inden historisk markering i Paris Kort før fejringen af 100-året for Første Verdenskrigs ende forsøgte to personer at nå frem til den amerikanske præsident.

En topløs kvindelige demonstrant forsøgte søndag at storme mod USA's præsident, Donald Trump, på vej til mindehøjtideligheden for 100-året for Første Verdenskrigs afslutning. Fransk politi stoppede kvinden, der løb mod Trumps kortege, nogle meter før, hun nåede sit mål. Kortegen var ved at fragte præsidenten til ceremonien med 69 andre stats- og regeringsledere. Ifølge nyhedsbureauet AFP har en anden demonstrant også forsøgt at komme tæt nok på præsidentens bil til at levere et budskab. Den topløse kvinde var ifølge nyhedsbureauet Reuters tilsyneladende medlem af gruppen Femen, der er en radikal aktivistisk feministisk gruppe. Gruppen ynder at levere opsigtsvækkende protester mod, hvad den opfatter som sexisme, racisme og homofobi. Donald Trump kom dog succesfuldt ned til ceremonien, hvor en lille håndfuld stats- og regeringsledere herunder Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fik et håndtryk. Opdateres Ritzau