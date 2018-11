Macron: Sporene fra Første Verdenskrig er aldrig gået væk – vores gamle dæmoner rejser sig igen Den franske præsident talte dunder mod nationalisme i sin tale ved mindehøjtidelighed.

Ledere fra Frankrig, Tyskland, USA, Rusland og en lang række andre lande involveret i Første Verdenskrig er samlet i Paris søndag for at mindes, at det klokken 11 var 100 år siden, at en våbenhvile trådte i kraft og senere blev til afslutningen på krigen.

Ved ceremonien sender Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, en dyster advarsel til sine kolleger fra andre lande.

»Sporene fra denne krig er aldrig gået væk. Vores gamle dæmoner rejser sig igen. Vi må genbekræfte for vores befolkninger vores sande og store ansvar«, sagde han.

Ifølge den franske avis La Figaro lød der også en advarsel mod nationalisme i Macrons tale.

»Nationalisme er det modsatte af patriotisme«, siger Macron.

Foto: Thibault Camus/AP Tysklands kansler, Angela Merkel, deltager sammen med Emmanuel Macron i mindehøjtideligheden.

Macrons ord faldt foran blandt USA's præsident, Donald Trump, Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Tysklands kansler, Angela Merkel.

Donald Trump har slået sig op som på sloganet 'America First'(USA før alt andet, red.).

Ud over de tre hovedaktører deltog også regeringsledere fra en lang række lande såsom Canada, Belgien, Holland, Danmark og Norge.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, deltog i stedet ved en mindehøjtidelighed sammen med dronning Elizabeth i London.

Højtideligheden blev afholdt i Paris ved den Ukendte Soldats Grav under Triumfbuen.

Foto: Ludovic Marin/AP Donald Trump lod sig ikke slå ud af, at en topløs kvindelig aktivist inden ceremonien forsøgte at nå frem til hans kortege.

