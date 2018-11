Australiere donerer en halv million til modig hjemløs fra knivangreb En hjemløs mand, som hjalp politiet under et angreb i Melbourne fredag, er blevet 523.000 kroner rigere.

Tusindvis af dollar er blevet indsamlet til en hjemløs mand, som forsøgte at hjælpe australsk politi under et dødbringende knivangreb i storbyen Melbourne i fredags.

Gerningsmanden, som politiet har identificeret som den 30-årige Hassan Khalif Shire Ali, satte sin bil i brand, før han dræbte en ældre mand og sårede to andre personer med en kniv i det centrale forretningskvarter i Australiens næststørste by.

En hjemløs mand ved navn Michael Rogers, som har fået kaldenavnet Trolleyman (Indkøbsvognmand, red.), brugte en indkøbsvogn til at ramme angrebsmanden, mens to politibetjente forsøgte at afvæbne ham. Derefter skød og dræbte betjentene Hassan Khalif Shire Ali.

Mandag morgen lokal tid er der blevet indsamlet mere end 110.000 australske dollar - godt 523.000 kroner - på crowdfunding-platformen GoFundMe under titlen 'Not All Heroes Wear Capes' (Ikke alle helte går med kapper, red.).

Indsamlingen blev iværksat lørdag af velgørenhedsorganisationen Melbourne Homeless Collective.

Vicepolitikommissæren i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, Shane Patton, siger, at Michael Rogers' 'hjælp var meget værdsat' af politiet.

»Der er ingen tvivl om, at han handlede modigt«, siger Patton til radiostationen ABC.

Flere eksplosioner

Øjenvidner har fortalt, at de hørte flere eksplosioner, efter at gerningsmandens bil var brudt i brand. Det har efterfølgende vist sig, at der var gasflasker i bilen.

Ifølge politikommissær Graham Ashton er Hassan Khalif Shire Ali oprindeligt fra Somalia, men han havde boet i Australien siden 1990'erne. Han var i forvejen kendt af politiet.

I 2015 annullerede den australske regering Hassan Khalif Shire Alis pas, fordi den var bekymret for, at han ville rejse til Syrien og kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Flere af hans familiemedlemmer har fortalt lokale medier, at Hassan Khalif Shire Ali led af psykiske problemer. Dette er ikke blevet bekræftet af myndighederne.

Mandag siger Australiens premierminister, Scott Morrison, at Hassan Khalif Shire Ali var 'en terrorist', og premierministeren kalder meldingen om psykiske problemer for 'en undskyldning'.

Islamisk Stat meddelte efter angrebet, at det var et IS-medlem, der havde udført angrebet i Melbourne.

Motivet bag angrebet er ikke umiddelbart kendt.

