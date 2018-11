Endnu en tysk toppolitiker gør klar til at forlade sin formandspost Indenrigsminister Horst Seehofer er klar til at forlade ledelsen af CSU og måske også sit ministerium næste år.

Det er forandringens tid i tysk toppolitik.

Efter at Angela Merkel for to uger siden bebudede sin afgang som leder af landets største parti, CDU, gør også formanden for det bayriske søsterparti, CSU, indenrigsminister Horst Seehofer, klar til et magtskifte.

På et møde i partiets ledelse i München søndag, hvor man forberedte præsentantionen af den nye regering i delstaten Bayern, luftede Horst Seehofer overvejelser om at forlade posten som partiformand, skriver talrige tyske medier.

Forkert at trække tiden, når man er bagud

Angiveligt vil Horst Seehofer i løbet af denne uge offentliggøre sin beslutning. Han har ikke selv sat dato på sin fratræden som formand. Horst Seehofer, der er 69 år, har været leder af CSU i ti år, mens han også var ministerpræsident i Bayern.

En post, han overlod til Marcus Söder i foråret, da han trådte ind i Angela Merkels nye regeringskoalition i Berlin som indenrigsminister.

På søndagens møde i partitoppen var der dog kritik af Horst Seehofers nøleri på vejen ud.

»Man prøver kun at trække tiden ud, når man er foran. Men vi er bagud 0-1«, er den tidligere tyske indenrigsminister Hans-Peter Friedrich citeret for at have sagt til Seehofer på mødet søndag.

Seehofer fik skyld for valgnederlag

Horst Seeehofer afgav efter hårdt pres fra CSU-medlemmerne af parlamentet i Bayern posten som ministerpræsident til Marcus Söder i marts.

Allerede dengang ville mange gerne have ham til også at forlade posten som partiformand.

Siden har CSU tabt valget i Bayern den 14. oktober med et brag. Skylden for valgnederlaget er i høj grad lagt på Horst Seehofer, som i sommer tog Tyskland og hele EU som gidsler i en opkørt konflikt med sin regeringschef Angela Merkel.

Stadig mere højlydt har han været modstander af hendes flygtningepolitik, og i sommer kulminerede det så, da indenrigsministeren ville fremlægge en såkaldt masterplan.

Truede og pressede Angela Merkel

Den kunne Angela Merkel ikke godkende, fordi den efter hendes opfattelse stred mod aftaler i EU. Det fik Horst Seehofer til at presse kansleren til at forsøge at finde et europæisk kompromis på rekordtid og true hende med sin egen afgang.

Den kom dog aldrig. For vælgerne i Bayern var hele konflikten med Merkel unødvendig og uværdig, hvorfor mange forlod CSU på valgdagen.

Partiet endte med at gå tilbage med knapt 11 procentpoint.

Derfor skulle der ifølge tyske eksperter ikke være nogen vej tilbage denne gang: Horst Seehofer bliver nødt til at trække sig som partiformand i januar på et ekstraordinært møde i partiet med det formål at få valgt en ny formand. Senere på året ventes Seehofer også at forlade indenrigsministeriet.

Efter valget sagde Horst Seehofer, at han hellere vil gå af end at »lege syndebuk igen« for resultatet.

»I kan kritisere mig, men at reducere alt til Horst Seehofer og gøre ham ansvarlig for alt, vil jeg personligt ikke være med til«, sagde han til radiostationen Bayerischer Rundfunk.

Ministerpræsident er favorit til formandspost

Favoritter til at overtage hans formandspost er Marcus Söder, ministerpræsidenten i Bayern, som gerne vil have begge funktioner, og den tidligere indenrigsminister i delstaten, Joachim Hermann, som dog også kan gå efter at afløse Horst Seehofer som minister i Berlin.

For Horst Seehofer er der kun en lille glæde at hente på vej ud af tysk toppolitik: han forlader først sin formandspost (i januar) efter, at hans rivalinde Angela Merkel har forladt sin en måned tidligere, på landsmødet i CDU i Hamburg den 7. december.