Patienter i Kina er desperate: Syge og pårørende må selv lave deres kræftmedicin eller købe den ulovligt på nettet Bureaukrati og fattigdom får kinesiske patienter og pårørende til tasterne for at søge indiske kopiprodukter og opskrifter på hjemmelavet kræftmedicin. Selv fra officielt hold erkendes problemet.

Zhang Zhejun måtte bruge et tykt sugerør, når han ganske forsigtigt doserede det gule granulat på et stykke sølvpapir, han havde lagt på den elektroniske vægt. Han sikrede sig, at doseringen var helt nøjagtig, før han hældte medicinen i en gennemsigtig kapsel.

Når man laver kræftmedicin hjemme hos sig selv, skal man følge opskriften nøje.

Zhang Zhejun har ingen erfaringer fra sundhedsplejen og aldrig arbejdet professionelt med produktion af lægemidler. Han lavede medicin af nød. Han var desperat, fordi hans mor led af lungekræft og havde brug for dyr kræftmedicin, som Kinas pressede sundhedsvæsen ikke kunne give hende.

Han var udmærket klar over, hvilke risici det indebar. Den medicin, han selv fremstillede, var hverken godkendt af kinesiske eller amerikanske sundhedsmyndigheder. Han havde købt ingredienserne online, uden helt at vide, hvem han købte dem af, og om der overhovedet var tale om den ægte vare.

»Vi kan ikke være kræsne. Vi har ikke mulighed for selv at vælge. Man håber bare på, at sælgerne har samvittigheden i orden«, fortalte han.

Og han er ikke ene om at være i nød og føle sig desperat. Kinas aldrende befolkning rammes i stadig højere grad af sygdomme som kræft og sukkersyge, men mange har enten ikke råd eller ikke adgang til medicinen.

Sygdom skyld i fattigdom

Sygesikringen i Kina har svært ved at følge med udviklingen og dækker ikke over de stigende omkostninger til behandlinger og medicin. Borgernes tilskud afhænger også af, hvor de er bosat, og beboerne i visse landområder har endnu ikke adgang til en lang række lægemidler.



Gør det nogen forskel, om man kommer i fængsel eller er syg? Hong Ruping

Selv om regeringen har brugt store summer på at skabe et nyt sikkerhedsnet, er sygdom stadig den hyppigste årsag til, at kinesiske familier falder under fattigdomsgrænsen, fremgår det af officielle statistikker.

Mange af Kinas problemer kan siges at være selvskabte. Blandt andet skaber det omfattende bureaukrati forhindringer, som betyder, at millioner af kinesere ikke kan få fat i den livsforlængende medicin, de har brug for. Bunker af ansøgninger om godkendelse af lægemidler hober sig op. Indtil oktober 2017 skulle lægemidler, der var godkendt i USA og Europa, gennem yderligere omfattende procedurer og undersøgelser for at blive godkendt i Kina. Og selv i dag skal udenlandsk producerede lægemidler forbi en række bureaukratiske forhindringer, før sygeforsikringerne vil give tilskud til dem.

Så for at overleve må mange syge kinesere bryde loven eller få deres pårørende til det. På nettet flyder det med ulovlige produkter på medicinmarkedet. Der er ligefrem forhandlere, som driver apoteker uden om myndighederne. Og i visse tilfælde tyr kræftpatienter og deres familier til fremstilling af hjemmelavet medicin, da de både kan skaffe ingredienserne og opskrifterne på nettet.

I den kinesiske befolkning stiger utilfredsheden over den ringe adgang til medicin, og der er kommet øget pres på de politiske ledere for at sikre bedre adgang til behandling.

Sommerens store filmhit i Kina var filmen ’At dø for at overleve’, som baserer sig på en virkelig historie om en leukæmipatient, som laver sin egen indkøbsforening og indsmugler kopimedicin fra Indien for at redde sit eget og andres liv. Filmen fik meget ros for at kast lys over problemet med at få adgang til kræftmedicin i Kina.

Filmens popularitet fik da også ministerpræsident Li Keqiang til at gå i brechen for, at priser på medicin skal sænkes endnu hurtigere.

Den øgede velstand i Kina har også skabt øgede forventninger i befolkningen, og kommunistpartiets greb om magten er stærkt afhængigt af dets evne til at sikre bedre levevilkår, heriblandt et bedre sundhedsvæsen.

»Jeg ved ikke, om kommunistpartiet formår at gøre det. Det bliver virkelig en udfordring«, sagde Zhou Jun, direktør for et amerikansk-kinesisk samarbejde om udvikling af sundhedssektoren. (Zhou Jun døde af kræft nogle måneder efter at have talt med The New York Times, red.).

En tiendedel af prisen

I det sydvestlige Kina ransagede politiet Hong Rupings beskedne lejlighed i fjor. Under et fjernsyn fandt betjentene det, de var ude efter: medicin til behandling af en kronisk nyrelidelse.

Den arbejdsløse Hong Ruping, som er i dialysebehandling tre gange ugentligt, forklarede betjentene, at medicinen - et billig, indisk kopiprodukt - var til ham selv. De beslaglagde medicinen og advarede ham om, at den slags ikke var godkendt af myndighederne. Herefter lod de ham gå.

Efter ransagelsen blev han ved med at modtage pakker med piller hver måned - og de var ikke alle sammen til eget brug. Han er det, der i Kina kaldes en daigou, en slags mellemmand eller indkøbsagent, som med tvivlsomme metoder skaffer lægemidler til folk, der ellers ikke har råd eller adgang til dem.



Så mens nogle kinesere bruger mellemmænd til at købe australsk modermælkserstatning eller sydkoreanske ansigtsmasker lavet af snegleslim, tyr andre til en type som Hong Ruping i håbet om at holde sig i live.

»Jeg selv lider af denne her sygdom, og jeg kan ikke stille noget op, hvis de vil dømme mig for det, jeg gør«, siger han. »Gør det nogen forskel, om man kommer i fængsel eller er syg? Man har alligevel ikke nogen frihed«.

Så godt som samtlige kinesere er dækket af en sygesikring, men ofte slår tilskuddene ikke til. Patienter må normalt selv betale 30 procent af prisen, og mange typer medicin er der slet ikke tilskud til.

For hundredvis af millioner kinesere betyder den utilstrækkelige dækning også øgede leveomkostninger. Ifølge de officielle tal er de gennemsnitlige udgifter til medicin steget med 13,2 procent i 2017, mens den gennemsnitlige disponible indkomst steg med 9,1 procent. Derfor smugler mange medicin ind i landet, særligt fra Indien, hvor priserne er langt lavere på mange typer medicin. Den medicin, som Hong Ruping havde brug for, koster i Kina omtrent 27.600 kroner om året, hvilket er 10 gange så meget som i Indien.

Selv blandt sundhedseksperter hersker der tvivl om, hvorvidt man udelukkende skal fraråde at bruge medicin, der ikke er godkendt. »Jeg synes, det er svært blot at gøre sig til fortaler for ét synspunkt i forhold til, om folk skal bruge den slags eller ej«, siger Gordon Liu, der ud over at være direktør for Kinesisk Center for Sundhedsøkonomisk Forskning ved universitetet i Beijing også rådgiver for regeringen. »Visse kopipræparater fra Indien kan sandsynligvis byde på nyere behandlingsformer end dem, der tilbydes her i landet. Men køber man medicin uden om de officielle kanaler, løber man ikke bare en økonomisk risiko, for der er også usikkerhed ved selve teknologien«, tilføjer han.

Dr. Shen Lin, leder af universitetshospitalet i Beijings afdeling for kræftsygdomme i fordøjelsessystemet, fortæller, at adskillige af hendes patienter, der har været i langvarig behandling og ikke længere har råd til medicinen, har spurgt hende til råds, om de kan bruge indiske kopiprodukter. Hun har prøvet at tale dem fra det, fordi hun ikke kunne garantere for sikkerheden, når medicinen kommer fra uofficielle leverandører. Men tilføjer hun: »Hvis de bare fortsætter som hidtil, ender de med at blive ruinerede«.

Lang og snørklet vej

Mange kinesere har brug for udenlandsk fremstillet medicin for at overleve. Men den er altså dyr, når den overhovedet er til at få fat i. Først skal lægemidlet godkendes. I perioden 2001-2016 godkendte Kina ifølge landets lægemiddelstyrelse blot lige over 100 af den slags nye lægemidler, omtrent en tredjedel i forhold til vestlige lande. Det tog seks-syv år, før der blev givet grønt lys for et nyt middel, og den lange ventetid kunne for kræftpatienter være lig med en dødsdom.



I slutningen af 2017 meddelte de kinesiske myndigheder, at de ville sætte tempoet op og give tilladelse til, at lægemiddelproducenter fremover kan indsende data fra udenlandske kliniske forsøg. Siden da er den tid, det tager at få en godkendelse igennem, faldet til blot to-tre år. Kina har også fået tyndet ud i den kolossale bunke ansøgninger om godkendelse. Mens der i 2017 lå 22.000 ansøgninger og ventede, er tallet nu nede på 4.000. Samtidig presser regeringen på, for at der udvikles nye, mindre omkostningstunge lægemidler til bekæmpelse af livstruende sygdomme.