Rapport: Nordkorea fortsætter i hemmelighed sit missilprogram Nordkorea har lovet at arbejde for atomafrustning af Den Koreanske Halvø, men nye satellitbilleder rejser tvivl om, hvorvidt diktaturstaten lever op til de forpligtelser.

Nye satellitbilleder sår tvivl om, hvorvidt Nordkorea nedruster sit missilprogram som lovet. Billederne identificerer ifølge The New York Times 16 gemte missilbaser, hvor Nordkorea fortsætter med at udvikle sit missilprogram til trods for forhandlinger med USA om det modsatte.

»Baserne er tydeligvis aktive. Det er ikke sådan, at de har stået urørte hen og er forfaldet«, siger Nordkoreaekspert Victor Cha til The New York Times. Han er leder af tænketankten ’Center for Strategi og Internationale Studier’, som har offentliggjort billederne i en rapport mandag.

De nye billeder kommer ubelejligt for den amerikanske præsident Donald Trump, der har brystet sig af store diplomatiske resultater af sin mere åbne strategi over for den nordkoreanske leder Kim Jong-un. De to ledere mødtes i juni, hvor Nordkorea skrev under på, at styret ville arbejde for en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Foto: Susan Walsh/AP På et historisk møde den 12. juni i år underskrev Nordkoreas leder Kim Jong-un en aftale med USA om at arbejde for atomnedrustning.

På et historisk møde den 12. juni i år underskrev Nordkoreas leder Kim Jong-un en aftale med USA om at arbejde for atomnedrustning. Foto: Susan Walsh/AP

Udadtil kunne det også se ud, som om de arbejdede i den retning. Nordkorea har ikke testet missiler i over et år. Men amerikanske efterretningsfolk fortæller til The New York Times, at Nordkoreas produktion af atomvåben og missiler fortsætter.

Kortlægning af hele basen

De nye satellitbilleder afslører ifølge avisen fortsat aktivitet på 16 skjulte baser. Rapporten fremhæver en velkendt missilbase ved navn Sakkanmol lidt over 80 kilometer nord for den demilitariserede zone, der er mellem Nord- og Sydkorea. Det er en af de baser, der er tættest på nabolandet.

Billederne kortlægger blandt andet missilbasens bygninger, checkpoints, sikkerhedsområder, hovedkvarter, depoter og indgangene til netværk af underjordiske tunneller, hvor missiler er gemt. Ifølge rapporten vil missiler kunne fragtes fra basen til en lille åben plads, hvor de kan være klar til affyring på under en time.

Rapporten viser et kort over Nordkorea med tre bælter af missilbaser, hvor der er både mindre stationer med kort rækkevidde, men også baser, der har kapacitet til at nå USA.

Det amerikanske udenrigsministerium har reageret på billederne i en skriftlig udtalelse til The New York Times. En talsmand skriver til avisen, at baserne bør nedlægges:

»Præsident Trump har gjort det klart, at hvis Kim Jong-un vælger at følge sine forpligtelser, deriblandt at gennemføre fuldkommen atomafrustning og eliminering af ballistiske missilprogrammer, vil en meget lysere fremtid være i sigte for Nordkorea og dets befolkning«.