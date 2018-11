Det kinesiske kommunistparti i uvant rolle: Slår hårdt ned på aktivister, der kræver mere lighed og bedre forhold for arbejdere De seneste måneder har et marxistisk oprør bredt sig på Kinas bedste universiteter. Det har nu gjort ledelsen i verdens største kommunistiske land nervøs.

De kinesiske myndigheder har de seneste dage tilbageholdt mindst 10-12 aktivister fra nogle af landets førende universiteter for at forhindre, at et nyt potentielt studenteroprør breder sig.

Flere internationale medier citerer vidner for, at uidentificerede mænd i den forløbne weekend i mindst fem større byer tilbageholdt grupper af aktivister, slog nogle af dem, før de tvang dem ind i biler og kørte væk.

Det står stadig uklart, hvad der er sket med de tilbageholdte aktivister, men de har alle for nyligt taget deres afgangseksaminer fra nogle af Kinas mest berømte eliteuniversiteter - heriblandt Peking University, som er Kinas svar på det amerikanske Harvard University.

Aktivisterne har de seneste måneder sat det kinesiske kommunistparti i en svær klemme, fordi de har præsenteret sig selv som marxister og maoister, hvilket ellers umiddelbart skulle falde i god jord i det officielt kommunistiske Kina.

Men aktivisterne har brugt deres politiske engagement til at kræve større lighed og bedre rettigheder for Kinas millioner af fabriksarbejdere, og derfor er partiledelsen nu angiveligt blevet nervøs for, at aktivisternes krav kan antænde en langt større brand.

»Problemet for partiledelsen er, at fabriksarbejdere er udsat for et enormt pres. Mange oplever, at deres fabrikker pludselig lukker, eller at de ikke får løn for overarbejde eller betalt deres sundhedsforsikringer, som de ellers har krav på«, siger William Nee, der arbejder for den kinesiske afdeling af menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Fabrikslukningerne skyldes bl. a., at Kina er igang med en større økonomisk omlægning, hvor store statslige og ineffektive fabrikker har svært ved at klare sig på mere almindelige markedsøkonomiske vilkår.

Selv om det umiddelbart kan lyde mærkeligt, at en håndfuld aktivister kan blive opfattet som en trussel af et kommunistparti, der står i spidsen for et land med 1,4 milliarder mennesker, så finder William Nee det ikke overraskende, at partiet slår så hårdt ned på aktivisterne.

»Lige siden protesterne på Den Himmelske Fredsplads i 1989 har partiledelsen været ekstremt nervøs for, at en gruppe i samfundet skulle gå sammen med en anden gruppe i samfundet - såsom intellektuelle, der går sammen med bønder eller studerende, der går sammen med arbejdere«, siger han og understreger, at partiet for at bevare kontrollen ønsker at håndtere hver gruppe i samfundet for sig.

Det gælder også de vanskeligheder, som mange fabriksarbejdere nu oplever på grund af virksomhedslukninger og andre omstruktureringer.

Aktivisternes kampagne begyndte ifølge avisen New York Times i sommer i den sydkinesiske by Huizhou, hvor aktivisterne organiserede demonstrationer til støtte for fabriksarbejdere, der sagde, at de blev behandlet som slaver.

Efter flere uger med protester blev flere aktivister og arbejdere anholdt.

Derefter bredte kampagnen sig til Beijing og andre større byer, og aktivisterne har bl. a. protesteret imod påstået udnyttelse af arbejdere på fabrikker, der er underleverandører til Apple, og imod forfærdelige forhold for minearbejdere, som har resulteret i, at mange af minearbejderne har fået lungesygdomme.

På det kendte Renmin University i Beijing sagde studerende i sidste måned, at de blev overvåget og holdt i husarrest på grund af deres støtte til kampagnen, hvilket fik Cornell University i USA til at afbryde sit samarbejde med det kinesiske universitet i protest.