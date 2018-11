Angela Merkel i EU-Parlamentet: En helteskurks svanesang Afgående kansler Angela Merkel drømmer om en EU-hær og bekymrer sig over udviklingen i Europa. Det fortalte hun EU-Parlamentet, hvor medlemmerne gav hende skyld og ære for alt, hvad der sker og ikke sker i EU.

Angela Merkel er EU’s superhelt og mesterskurk på en og samme tid. Rollen afhænger af øjnene, der ser. Da den 64-årige kansler tirsdag eftermiddag i Strasbourg holdt tale om EU’s fremtid for EU-Parlamentet, blev hun mødt med stående applaus fra liberale medlemmer, der ser hende som ’den frie verdens leder’. Og hun blev mødt med buh-råb og protestbannere fra nationalistiske EU-kritikere, der i hende ser masseindvandringens førstedame.

»Er der ikke en dyrlæge til stede?«, spurgte parlamentspræsidenten til sidst, da et britisk parlamentsmedlem igen havde gurglebræget sin foragt for kansleren.

Angela Merkel har som kansler for EU’s mægtigste nation gennem 13 år spillet en enorm rolle for unionens udvikling. Derfor får hun skyld og ære for alt, hvad der sker i EU. Og alt det, der ikke sker.

Merkel har erklæret, at hun ikke genopstiller som kansler, så mange af EU-parlamentarikerne brugte anledningen til give bud på hendes eftermæle. Men først fik kansleren selv ordet.

Hun mindedes, da hun i 2007 for første gang talte i EU-Parlamentet. Dengang havde hun talt om »tolerancen som Europas sjæl«. Nu 11 år senere er Europas sjæl kommet under pres, sagde Merkel og ridsede et udsnit af de senere års alvorligheder op: finans- og gældskrise, terrorangreb, klimaforandring, migrationskrise, Brexit og den amerikanske enegang på verdensscenen.

»Hvorfor siger jeg alt dette?«, spurgte Angela Merkel og svarede selv, at de tider er forbi, hvor EU kan fæste sin lid til andre: »Det er stadig sværere at få vores interesser igennem på den globale scene, og det betyder, at det er stadig vigtigere, at vi europæere står sammen. Mere end nogensinde har vi brug for at forstå, at tolerancen er Europas sjæl«.

Med behovet for tolerance henviste kansleren til evnen til at betragte andre landes behov og interesser som sine egne. At overvinde national egoisme i EU. På sin klassiske diplomatiske maner undlod Merkel at nævne Ungarn og Polen, som de seneste år har sat retsstatsprincipperne under pres. Det behøvede hun ikke.

»Individuelle nationale beslutninger har altid konsekvenser for hele fællesskabet. Solidaritet går kun, når man samtidig udviser ansvarlighed over for hinanden. Nationale beslutninger kan ikke kun bringe retsstatsprincipperne i eget land i fare, men også alle de andre lande i Europa. EU kan naturligvis kun fungere som et retsstatsligt område, hvis retsstatsligheden gælder ens alle steder«, sagde Merkel.

Den tyske kansler bliver ofte kritiseret for at mangle visioner på EU’s vegne. Den franske præsident, Emmanuel Macron, mener, at EU er »er for langsomt, for svagt og for ineffektivt« og har derfor arbejdet hårdt for at overbevise Angela Merkel om først og fremmest at reformere eurosamarbejdet, så der kommer en mere centralt styret eurozone med et stort fælles budget, og en EU-finansminister.

Den franske regering er ved at miste tålmodigheden. Forleden sagde den franske finansminister, Bruno Le Maire, at det er »på tide, at Tyskland kommer med et svar til Frankrig«.