Ridderen af retfærdighed bliver ny justitsminister i Brasilien Sergio Moro, højprofileret dommer og kendt for sin kamp mod korruption, får posten i den højreradikale Jair Bolsonaros regering.

Han er ridderen af alle riddere i kampen mod korruption og stod i spidsen for optrævlingen af Brasiliens hidtil største skandale, Operation Bilvask. Uden at blinke har han sendt en række prominente politikere og forretningsfolk bag tremmer, og senest var det den populære ekspræsident Lula da Silva, som han beordrede i fængsel med en dom på 12 år. Ofte har han udtalt, at han aldrig, aldrig ville gå ind i politik. Nu har dommer Sergio Moro alligevel sagt ja til at blive justitsminister i den højreradikale Jair Bolsonaros nye regering.

Moro og Bolsonaro mødtes forleden og talte sammen længe. Efter mødet stod det klart, at den højtprofilerede dommer skal lede et nyt superministerium, der består af både det gamle justitsministerium og ministeriet for offentlig sikkerhed.

»Jeg blev spurgt af den nyvalgte præsident, og jeg har beæret accepteret tilbuddet«, sagde den 46-årige Moro. Han indrømmede, at beslutningen om at forlade 22 års virke ved landets 13. straffedomstol i Curitiba havde været svær, men »udsigten til at kunne indføre en stærk dagsorden mod korruption og den organiserede kriminalitet fik mig til at træffe denne afgørelse«, sagde han.

Sergio Moro vil blive en slags kommissær, en soldat, der går i krig uden frygt for at dø Jair Bolsonaro, Brasiliens næste præsident

Nyheden faldt dog ikke i lige god jord alle vegne. Om end Moro for mange brasilianere er en helt, der omsider har indledt et stærkt tiltrængt opgør med landets epidemiske korruption og straffrihed for de privilegerede, står han for andre som en forudindtaget, magthungrende populist.

Leder af Operation Bilvask

Sergio Moro blev født i 1972 i Marangá i delstaten Paraná i det sydlige Brasilien. Han har en doktorgrad i jura og færdiggjorde sine studier på Harvard.

Siden 1996 har Moro virket som dommer, men hans navn blev først for alvor kendt, da han påtog sig at lede efterforskningen af den enorme korruptionsskandale Operation Bilvask, der afdækkede, hvordan politikere fra hele det politiske spektrum lod sig bestikke af erhvervslivet, mod at disse fik kontrakter med det nationale olieselskab, Petrobras.

Dusinvis af politikere og erhvervsfolk blev kastet i fængsel af den kølige dommer, herunder også store fisk som Marcelo Odebrecht, chefen for en af Brasiliens største byggevirksomheder, der har bestukket regeringer i hele Latinamerika og dele af Afrika.

Skandalerne var så omfattende, at den fordybede Brasiliens allerede alvorlige økonomiske krise og kastede landet ud i en kollektiv vrede og depression.

Efter Moros mening lå hovedskylden for situationen hos Arbejderpartiet (PT), der havde regeret siden 2003, og hvis frontfigur, Lula da Silva, er den mest populære ekspræsident nogensinde.

Selv om Lula på det tidspunkt havde overladt magten til sin protegé, Dilma Rousseff, var det Lulas skalp, Sergio Moro gik efter og det i en grad, så det nærmest virkede personligt. De to blev dødsfjender, og i offentligheden lignede det et opgør mellem to giganter.

Det opgør var Moro fast besluttet på at vinde, og han sørgede for, at alle medier var til stede 4. marts 2016, da politiet overraskende og under stor ståhej troppede op foran Lulas hjem og tvang ham til at følge med til politistationen. Ingen vidste helt, hvad der foregik, og det viste sig senere, at der blot var tale om et forhør. De to røg ud i en rasende ordveksling, der varede i fem timer under endnu et forhør i maj 2017, og som holdt nationen åndeløs.

12 års fængsel til Lula

Alvorligere blev det imidlertid, da Moro i juli sidste år idømte Lula 12 års fængsel for korruption og hvidvask og i april i år blev den første dommer, der sendte en ekspræsident i fængsel. Moro forhindrede dermed den populære ekspræsident i at stille op til præsidentvalget – et valg, Lula ellers højst sandsynligt ville have vundet.