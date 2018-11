Britiske politikere raser over Brexit-aftale: »Forræderi« og »aldeles uacceptabelt« EU-kritiske ministre er under pres for at afvise den brexitaftale, som Theresa May vil præsentere for dem i eftermiddag.

Onsdag eftermiddag skal Theresa Mays skilsmisseaftale med EU stå den første afgørende prøve.

Klokken 15 skal premierministeren forsøge at få sit ministerholds opbakning til den skilsmisseaftale, som forhandlerne fra Storbritannien og EU tirsdag blev enige om.

Særligt de EU-kritiske ministre er under stærkt pres for at afvise aftalen og opsige deres stillinger i protest.

Det interne pres i det konservative parti bliver anført af tidligere udenrigsminister Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg, lederen af de mest hardcore Brexit-fortalere i den konservative parlamentsgruppe.

»For første gang i 1000 år vil dette parlament ikke have indflydelse på de regler, der styrer dette land. Det er en ret ufattelig tilstand. Det vil betyde, at vi skal accepterer love og regler fra Bruxelles, som vi ikke har indflydelse på. Det er aldeles uacceptabelt for enhver, der tror på demokratiet«, siger Boris Johnson til BBC.

Boris Johnson, der sagde op som udenrigsminister i protest over Theresa Mays forhandlingskurs, erklærer, at han vil stemme imod aftalen, og han opfordrer de 21 ministre i den britiske regerings kabinet til at sætte foden ned på mødet med Theresa May i eftermiddag.

Detaljerne i den flere hundrede siders lange aftale er endnu ikke kendt, men ifølge en række britiske medier vil Storbritannien i en årrække forblive i EU’s toldunion og forpligte sig til at overtage EU’s regler og minimumsstandarder.

»De hvide flag er rejst allevegne over Whitehall. Det er forræderi«, siger Jacob Rees-Mog til The Times og tilføjer:

»Det vil holde os i toldunionen og de facto det indre marked. Dette er vasalstaten. Det er et nederlag til regeringens forhandlingsposition, det er er mislykket at levere det lovede Brexit og det kan potentiel splitte Det Forenede Kongerige«.

Frygter EU-fængslet

Også den tidligere Brexitminister David Davis, der sagde op i protest over Theresa Mays forhandlingskurs, advarer ministrene mod at støtte skilsmissenaftalen. Nu er sandhedens øjeblik kommet, skriver David Davis på Twitter.

»Forfølger vi en fremtid som selvstændig nation eller accepterer vi EU’s dominans og fængsling i toldunionen og en andenrangstatus? Ministre og alle konservative parlamentsmedlemmer bør bekende kulør og sige nej til denne overgivelse«, skriver David Davis.

This is the moment of truth. This is the fork in the road. Do we pursue a future as an independent nation or accept EU domination, imprisonment in the customs union and 2nd class status. Cabinet and all Conservative MPs should stand up, be counted and say no to this capitulation. — David Davis (@DavidDavisMP) November 13, 2018

Hvis det lykkedes Theresa May at få opbakning til skilsmisseaftalen på dagens ministermøde, vil første vigtige skridt være taget for at undgå, at Storbritannien braser ud af EU uden en aftale. Men større vanskeligheder venter forude. Aftalen skal dels godkendes af EU-parlamentet og Rådet. Og så skal den ikke mindst godkendes i det britiske parlament.

Det kan vise sig at blive yderst vanskeligt for Theresa May at få opbakning fra et flertal i parlamentet, hvor hun regerer på et snævert flertal. Dels har de mest EU-kritiske medlemmer af hendes konservative regeringsparti erklæret, at de vil stemme imod. Hertil kommer at opbakningen fra det lille nordirske støtteparti DUP’s slet ikke kan tages for givet. Og Theresa May skal ikke forvente opbakning fra oppositionspartiet Labour.

Theresa May er nødt til at satse på, at alternativet til hendes skilsmisseaftale skræmmer så meget, at et flertal af de britiske parlamentsmedlemmer ender med at rette ind og bakke op. Ifølge den engelske nationalbank vil det kappe en tredjedel af huspriserne og kaste Storbritannien ud i økonomisk recession, hvis ikke det lykkes at lande en skilsmisseaftale med EU.