Italien fastholder budget trods risiko for EU-sanktioner

Den italienske regering har sent tirsdag aften - få timer før deadline - afvist at ændre sit udspil til et budget for landet.

Det siger vicepremierminister Luigi Di Maio efter et ministermøde.

»Budgettet kommer ikke til at ændre sig«, siger han.

»Vi er overbeviste om, at vi har brug for det her budget for at få landet tilbage på benene igen, lyder det videre fra vicepremierministeren.

Budgetforslaget inkluderer blandt andet en plan om at øge statsgælden. Det indeholder også en forudsigelse om økonomisk vækst, der ifølge EU er alt for optimistisk.

Blandt andet derfor afviste EU-Kommissionen det italienske budgetforslag den 23. oktober. Italien fik indtil den 13. november til at komme med et ændret forslag. Men det er altså ikke sket.

EU har truet med økonomiske sanktioner, hvis ikke budgettet ændres.

ritzau