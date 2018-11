Advokat udpeger El Chapo som syndebuk for egentlig kartelleder

En af det 20. og 21. århundredes angiveligt mest hårdkogte kriminelle satte sig tirsdag på anklagebænken i en topsikret retssal i Brooklyn i New York.

Som leder af Mexicos magtfulde Sinaloa-kartel mistænkes den anklagede mexicanske narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman for at have givet ordre til tusindvis af drab på sine rivaler og for blandt andet at have fået smuglet flere hundrede ton kokain ind i USA.

En noget anden forklaring lød dog fra 'El Chapos' advokat, Jeffrey Lichtman, da han på retssagens første dag kom med sine indledende bemærkninger.

Ifølge advokaten er hans klient således blevet gjort til syndebuk for den egentlige leder af Sinaloa-kartellet, Ismael 'El Mayo' Zambada.

»Han ('El Chapo') får skylden for at være lederen, mens de egentlige ledere lever frit og åbent i Mexico«, siger advokaten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»I virkeligheden kontrollerede han ingenting. Det gjorde Mayo Zambada«.

Mexicos narkobaron 'El Chapo' mødte Hollywood Joaquin Archivaldo Guzman Loeras fødselsdag kendes ikke med sikkerhed. Det menes dog, at han er født enten 25. december 1954 eller 4. april 1957 i Sinaloa, Mexico.

Han bærer tilnavnet 'El Chapo' (Den Lille) på grund af sin højde på 1,68 meter.

Han er leder af Sinaloa-narkokartellet.

Han er tidligere dømt for narkosmugling, drab og hvidvaskning af penge.

Han blev første gang anholdt i 1993 i Guatemala og idømt 20 års fængsel i Mexico for narkosmugling. Han blev næste gang pågrebet i 2014.

Han er to gange flygtet fra fængsler - første gang i 2001 i en vogn med vasketøj og anden gang i 2015 gennem en 1,5 kilometer lang gravet tunnel.

I løbet af sine seks måneder på flugt i 2015/2016 mødte han Hollywood-stjernen Sean Penn, som interviewede narkobossen på vegne af magasinet Rolling Stone.

Sean Penn tilskrives en stor del af æren for, at mexicanske specialstyrker kunne pågribe den eftersøgte narkobaron i januar 2016 i kystbyen Los Mochis.

Sean Penn var taget til Mexico for at interviewe 'El Chapo', og ifølge de mexicanske myndigheder bragte det dem på sporet af kartellederen.

I 2017 blev 'El Chapo' udleveret til USA, hvor han risikerer fængsel på livstid for blandt andet narkosmugling og drab.

Retssagen mod ham begyndte tirsdag og ventes at vare op til fire måneder. Kilder: Rolling Stone, Reuters, AFP. Vis mere

Ifølge advokaten har Ismael 'El Mayo' Zambada fået lov til at gå fri, fordi han 'bestikker hele regeringen i Mexico, herunder den øverste top inklusive den nuværende præsident', Enrique Peña Nieto.

Beskyldninger, som Peña Nietos talsmand kalder 'falske'.

Jeffrey Lichtmans bemærkninger faldt, efter at vicestatsadvokat Adam Fels på vegne af den amerikanske regerings sag fortalte, hvordan anklagere vil bevise, at 'El Chapo' er gået fra marihuanasmugler i 1970'erne til at lede det magtfulde Sinaloa-kartel.

Tjente millioner på kokain

Ifølge Fels lykkedes det den i dag 61-årige mexicaner at etablere forbindelser til colombianske narkokarteller, hvilket gjorde det muligt for ham at tjene millioner af dollar ved at smugle kokain.

Adam Fels siger, at nævningene vil se beviser for beslaglagte kokainforsendelser så store, at det svarer til 'mere end en bane kokain til hver eneste person i hele USA'.

Joaquin 'El Chapo' Guzman står over for 17 anklagepunkter og risikerer fængsel på livstid, hvis han findes skyldig.

Retssagen mod ham ventes at vare op til fire måneder.

Dommeren i sagen, Brian Cogan, har besluttet, at de 12 nævninges identitet mod sædvane skal holdes hemmelig for offentligheden.

Det samme gælder for 16 personer, der skal vidne imod 'El Chapo'.

Årsagen er ifølge anklagemyndigheden, at 'El Chapo' er kendt for at få kartelkammerater til at dræbe og bortføre personer, der går imod ham. Det skriver The New York Times.

Anklagerne henviser til, at en mexicansk dommer, der var med til at udlevere 'El Chapo' til USA, blev skudt i hovedet, da han var ude på en løbetur.

ritzau