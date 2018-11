Indbyggerne i Calgary stemmer nej til OL-værtskab i 2026

Calgarys bud på vinter-OL-værtskabet i 2026 ser mere eller mindre ud til at være dødt.

Det konstaterer nyhedsbureauet Reuters tidligt onsdag morgen dansk tid, efter at det står klart, at indbyggerne i den canadiske by tirsdag har stemt nej til OL-værtskabet.

Afstemningen er ikke bindende, men det ventes, at de 15 medlemmer af byens byråd vil følge indbyggernes ønske.

Hvis Calgary bliver nødt til at droppe OL-buddet, så er der kun Stockholm samt et fælles bud fra de italienske byer Milano og Cortina d'Ampezzo tilbage.

Problemet i Calgary handler om, hvem der skal bidrage økonomisk til begivenheden. Det drejer sig om støtte fra regeringen og andre regionale aktører, der kan være med til at finansiere det hele.

At afholde vinterlegene i 2026 ventes ifølge nyhedsbureauet AP at koste 5,2 milliarder dollar. Heraf har byrådet i Calgary ønsket sikkerhed for at få tre milliarder dollar i støtte.

Indtil videre har den canadiske regering lovet at bidrage med 1,5 milliarder dollar, mens den canadiske provins Alberta har lovet 700 millioner dollar.

Der er frist om at ansøge om at blive OL-vært i 2026 i april. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vælger olympisk vært i juni.

ritzau