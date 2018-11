Borgerligt forsøg på regeringsdannelse stemt ned

Venstrefløjen består af: Socialdemokraterna . (S) Som herhjemme et parti, der er rundet af arbejderbevægelsen.

(tidligere Folkpartiet). (L) Et socialliberalt parti, der henter sin støtte blandt veluddannede og akademikere. En pendant til de radikale i Danmark. Kristendemokraterna. (KD) Liberalt-konservativt parti med rødder i religiøse grupper. Fokuserer på sociale spørgsmål og familiepolitikken. Og så er der dem, de andre ikke vil lege med: Sverigedemokraterna. (SD) I dag den svenske udgave af Dansk Folkeparti. Er med udgangspunkt i modstand mod indvandringen vokset til at være landets tredjestørste og med en afgørende stemme mellem de to fløje i Riksdagen. Vis mere

Der er gået 66 dage, siden valget i Sverige.

Alligevel er en ny regering ikke kommet på plads. Heller ikke i dag, hvor Riksdagen netop har stemt nej til at lade den borgerlige Ulf Kristersson forsøge at danne en ny regering.

154 riksdagsmedlemmer stemte ja til at lade ham overtage magten i landet, men 195 stemte nej.

Spørgsmålet er, hvad der nu kommer til at ske. Riksdagens talman - forhandlingslederen, der skal sondere mulighederne for at danne en ny regering - konstaterede straks efter afstemningen, at det strammer til.

»Riksdagen har stemt nej til mit forslag. Samtlige 349 medlemmer var til stede og stemte. Det illustrerer, hvor vigtig processen er og hvor ladet, den er blevet«, mener Andreas Norlén.

Centerpartiets Annie Löof afviser, at det må ende med et nyvalg. De seks partier, der ikke repræsenterer yderfløjene, må nu finde en løsning på tværs, mener hun.

»Vi vil ikke give Sverigedemokraterne indflydelse. Derfor stemte vi nej. Men jeg vil have en regering, hvor Alliancen (den borgerlige bloks partier, red.) holder sammen«, tilføjer hun.

Löof »står til rådighed«, hvis der skal findes en anden statsminister i den borgerlige lejr, fremgår det.

Ulf Kristersson undrer sig: »Centern og Liberalerne kunne havde valgt at afstå i den her afstemning, men de stemte ned. Det noterer vi. De valgte at stemme nej til en borgerlig statsminister«.

Mange Alliancevælgere må føle sig svigtede af de to partier, mener han.

Hans nederlag betyder, at talmannen må gøre nye forsøg på at finde et flertal bag en regering. Hvornår og hvordan det kommer til at foregå er endnu ikke klart.

Han kan teoretisk blive ved med at forsøge at afprøve forskellige partikonstellationer frem til det næste ordinære riksdagsvalg om fire år.

