Dansk professor: »Endelig er svensk politik ikke kedelig«

De svenske politikere ser situationen som et udtryk for et europæisk vadested.

I andre lande har indvandringskritiske partier fået plads i regeringen eller i det mindste indflydelse på dens politik.

I Sverige kæmper de for at holde Sverigedemokraterne ude af enhver indflydelse. Og det er derfor, regeringsdannelsen endnu ikke er på plads 66 dage efter at svenskerne gik til Riksdagsvalg.

Onsdag sagde et flertal i Riksdagen nej til at lade Moderaternas leder Ulf Kristersson blive statsminister. To borgerlige partier - Liberalerna og Centern - stemte imod den mand, de ellers er i alliance med. De frygter, at han vil være afhængig af stemmer fra det parti, de på ingen måde vil give indflydelse.

Venstrefløjen består af: Socialdemokraterna (S) - Som herhjemme et parti, der er rundet af arbejderbevægelsen.

Miljöpartiet De Gröna (MP) - Midtsøgende parti, dannet i 1980'erne med udgangspunkt i miljøbevægelsen og atomkraftmodstanden. Minder om SF og Alternativet.

Vänsterpartiet (V) - En svensk pendant til Enhedslisten. Har sine rødder i det tidligere Kommunistpartiet i Sverige og i udbrydere fra Socialdemokratiet. De to første var frem til valget i september med i Stefan Löfven-regeringen med sidstnævnte som støtteparti. Siden har Riksdagens talman gjort flere forsøg på at finde et flertal bag en ny regering. Den borgerlige opposition er samlet i 'Alliansen': Moderaterne (M) - Et konservativt parti, som Ulf Kristersson står i spidsen for.

Centerpartiet (C) - Udspringer af den svenske husmandssbevægelse. Er i dag et liberalt parti lidt i klasse med Venstre i Danmark.

Liberalerna (tidligere Folkpartiet) (L) - Et socialliberalt parti, der henter sin støtte blandt veluddannede og akademikere. En pendant til de radikale i Danmark.

Kristendemokraterna (KD) - Liberalt-konservativt parti med rødder i religiøse grupper. Fokuserer på sociale spørgsmål og familiepolitikken. Og så er der dem, de andre ikke vil lege med: Sverigedemokraterna (SD) - I dag den svenske udgave af Dansk Folkeparti. Er med udgangspunkt i modstand mod indvandringen vokset til at være landets tredjestørste og med en afgørende stemme mellem de to fløje i Riksdagen.

Det handler om at udelukke et parti, der anses for at være alt for indvandrerkritisk i et moderne Europa: »Sverige og Tyskland er måske de eneste lande, der - som Liberalernas Jan Björklund kalder det - står imod i det europæiske skisma. Det er ikke blot vigtigt for Sverige, men for, hvordan europæisk politik udvikler sig«, forklarer Drude Dahlerup. Hun er professor emerita og har i en årrækket arbejdet på Stockholms Universitets institut for statskundskab.

Men har de borgerlige politikere ikke et ansvar over for deres egne vælgere, når det gælder om at få en regering på plads?

»Jo. Man kunne måske få et kursus i, hvordan mindretalsregeringer lever. 82 procent har imidlertid stemt på partier, der ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterne«, siger Dahlerup.

Studehandel blev upopulær

Spørgsmålet er, hvilke handlemuligheder, de folkevalgte i Riksdagen nu har. En løsning kan være at lade finanslovene køre igennem, sådan som det skete efter den såkaldte decemberoverenskomst, hvor de borgerlige og den socialdemokratisk ledede regering blev enige om at holde Sverigedemokraterne uden for indflydelse. Det betød, at de borgerlige godkendte de socialdemokratiske finanslove uden indsigelser.

Ifølge Drude Dahlerup blev den ildeset blandt de borgerlige vælgere. Den faldt i 2015, da Kristdemokraterne fik den til at falde.

»Men det, man måske glemmer er, at det derefter var sådan man arbejdede; at den borgerlige blok ikke lod regeringens finanslovsforslag falde. Den borgerlige alliance fremsatte ikke noget fælles finanslovsforslag. Så der var de facto stadig en decemberoverenskomst«, mener statskundskabsprofessoren.

Valget i september gav et borgerligt flertal med Sverigedemokraterne. Kan politikerne i den borgerlige fløj blive ved med ikke at gribe regeringsmagten?

»Sverigedemokraterne opfattes ikke som et borgerligt parti. Det er et parti med en anden dimension. Sådan opfatter mange det. Og man så da også i dag dets partiformand Jimmie Åkesson være i sit es. ’Vi er på vej’, siger han«.

Hidtil har den fælles front mod hans parti holdt Sverigedemokraterne ude fra indflydelse, mens lignende partier i andre europæiske lande i dag er med til at træffe beslutninger. Spørgsmålet er ifølge Drude Dahlerup om det bliver ved: »På den måde er Sverige enestående i Europa. Men det holder nok ikke i længden«.

De svenske partiers bestræbelser på at holde Sverigedemokraterne ude kan nære utilfredshedsstemmerne, vurderer hun.