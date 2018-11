Skatteminister vil pippe til ordførere om australsk storbank

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er klar til at videregive sædvanligvis fortrolige oplysninger om den australske storbank Macquarie til Folketinget i den store svindelsag om udbytteskat.

Det fortalte han onsdag, da han sammen med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) var indkaldt i samråd.

Skatteministeren blev spurgt specifikt til Macquarie, der blandt andet er storaktionær i TDC og har et dansk datterselskab.

Datterselskabet er under mistanke for at være blevet brugt til svindlen.

»Som skatteminister har jeg rent udtagelsesvist mulighed for at videregive tavshedsbelagte oplysninger til Folketinget, hvis oplysningerne skønnes at være af afgørende betydning for Folketingets behandling af en bestemt sag«.

»Denne sags karakter betyder, at jeg er indstillet på at oversende oplysninger om den verserende sag mod Macquarie i fortrolig form til Erhvervsudvalget, Skatteudvalget eller det udvalg, der nu måtte spørge. Men altså i fortrolig form«, siger Karsten Lauritzen.

Skatteministeren henviser til, at Macquaries danske datterselskab i 2017 modtog et krav fra de danske skattemyndigheder på 703 millioner kroner.

Kravet handler om renter og udbytter i perioden 2006 til 2010.

I alt skønnes svindlen med udbytteskat at have kostet den danske stat omkring 12,7 milliarder kroner.

ritzau