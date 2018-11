Overblik: Her er, hvad vi ved og ikke ved om Brexit-aftalen

Premierminister Theresa May og EU’s forhandlere enedes tirsdag om en aftale for briternes vej ud af unionen. Nu vil May forsøge at overbevise først sin egen regering og siden det britiske parlament om, at de skal bakke op om aftalen.

Aftalen ventes først offentliggjort onsdag aften som det tidligste. Her er, hvad der står klart, og hvad der endnu udestår:

Det står klart

EU-kommissionen og Theresa May er enedes om en løsning på det mest ømmeste punkt – grænsen mellem Irland og Nordirland. Når Nordirland forlader EU sammen med resten af Storbritannien, bliver Irlands grænse til Nordirland EU’s ydre grænse til ikke-EU-landet Storbritannien. Alle parter ønsker at undgå en mærkbar grænse med toldkontrol, fordi den kan ødelægge en spinkel fred på den irske ø, som har eksisteret, siden man i 1998 gjorde grænsen så godt som usynlig. Hidtil har det imidlertid været umuligt at blive enige, fordi Storbritannien ønsker at forlade EU’s toldunion, hvilket vil gøre toldkontrol ved grænsen nødvendig. Theresa May har foreslået, at man fortolder varer via teknologisk overvågning, som ingen bemærker, men hidtil har ingen kunnet forklare, hvordan det skal lade sig gøre.

Det forlyder

EU har med aftalen droppet et oprindeligt krav om, at Nordirland skal forblive en del af EU’s toldunion, indtil man finder en bedre løsning. Til gengæld er Theresa May gået med til, at Nordirland på nogle områder fortsat overholder reglerne for EU’s toldunion og indre marked. Resten af Storbritannien kan i lidt højere grad afvige fra EU’s regler.

Desuden er May gået med til at give EU en forsikring: Hvis det ikke lykkes at finde en løsning på, hvordan man undgår mærkbar toldkontrol på den irske ø, så forbliver hele Storbritannien som nødløsning medlem af EU’s toldunion – også efter at en overgangsperiode slutter ved udgangen af 2020.



En uafhængig instans skal bedømme, hvornår der er fundet en forsvarlig løsning på den irske grænse, så Storbritannien kan forlade toldunionen. Den instans skal bestå af lige mange EU-repræsentanter og britiske repræsentanter foruden et uafhængigt element.

Bedømmelsen vil finde sted i juli 2020, et halvt år inden overgangsperioden udløber. På det tidspunkt vil det blive afgjort, om Storbritannien er klar til at forlade toldunionen og overgå til en frihandelsaftale med EU. Hvis Storbritannien ikke er det, kan overgangsperioden forlænges, for eksempel med et år mere. Endelig er der den mulighed, at instansen vurderer, at ingen løsning på grænsen kan findes, så nødløsningen træder i kraft, så hele Storbritannien forbliver i toldunionen på ubestemt tid.

Kilder: The Guardian, The Times, The Telegraph m.fl.

Det sker nu

Onsdag

Premierminister Theresa May har indkaldt til hastemøde for sine ministre kl. 15.00 dansk tid. Her tager ministrene stilling til, om de bakker op om aftalen. Ellers kan det føre til, at ministre tager deres afsked.

Omtrent samtidig holder de andre 27 EU-landes EU-ambassadører møde i Bruxelles for at tale om aftalen, som EU-kommissionen har forhandlet på vegne af medlemslandene. Fra Danmark deltager EU-ambassadør Kim Jørgensen.

Søndag 25. november

EU ventes at holde et hasteindkaldt topmøde om Brexit, hvor landenes stats- og regeringsledere deltager.

December

Theresa May ventes at påbegynde sit forsøg på at få aftalen vedtaget i det britiske parlament. Målet er at få det bragt til ende inden jul. Det ser aktuelt svært ud for premierministeren, da både oppositionen, hendes parlamentariske grundlag og dele af hendes eget parti har signaleret, at de vil stemme imod, hvis aftalen er som forventet. Hvis det ikke lykkes at få aftalen vedtaget, kan parlamentsmedlemmer forsøge at pålægge May at gå tilbage til EU-kommissionen med en anden kurs for, hvordan briterne skal forlade EU.

13.-14. december

Her afholdes planmæssigt årets sidste EU-topmøde, hvor eventuelle sidste-øjebliks problemer med aftalen kan rettes til.