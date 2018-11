Kritikere står i kø for at flå Mays brexitpapirer i stykker

I to år har den britiske premierminister knoklet på at forhandle en skilsmisseaftale med EU, så hendes regering kan opfylde det ønske, som et flertal af vælgerne stemte for 23. juni 2016.

Tirsdag nåede Theresa Mays forhandlere omsider i mål med et udkast. Men reaktionerne før et britisk regeringsmøde onsdag eftermiddag er meget kritiske.

Faste kritikere som konservative Steve Baker, der ønsker en hurtig og hel afsked med EU, afviser udkastet.

»Det er værre end EU-medlemskab«, siger han.

Hans synspunkt deles af en række konservative politikere, blandt andre tidligere udenrigsminister Boris Johnson. Han mener, at May gør Storbritannien til en 'vasalstat' under EU.

Jacob Rees-Mogg går et skridt videre og siger, at aftalen vil forvandle det stolte kongerige til en 'slavestat'.

Det nordirske unionist (DUP), som er regeringens støtteparti, mener, at aftalen kan underminere Storbritanniens 'økonomiske og forfatningsmæssige integritet'.

»Storbritannien kan ende med at være lænket til EU med nøglerne liggende i Bruxelles, gentager DUP-leder Arlene Foster.

Foster siger onsdag morgen til Sky News, at hun ikke kan støtte en aftale, hvor Nordirland kan ende med at være tættere på EU end det øvrige Storbritannien. Hun kræver samme betingelser i hele kongeriget.

Onsdag eftermiddag klokken 15 dansk tid samler May sit kabinet til møde.

Her vil man få en indikation af, om udtrædelsesaftalen kan bære.

Men den største forhindring ventes at blive i det britiske parlament, som senere på året eller næste år skal stemme om den endelige aftale, når stats- og regeringscheferne i EU har haft aftalen til debat på et topmøde.

Skal se vælgerne i øjnene

Dominic Grieve, som leder det britiske parlaments sikkerhed- og efterretningsudvalg, vil stemme nej, når parlamentet skal stemme.

»Jeg kan ikke se mine vælgere i øjnene og sige, at dette vil blive en bedre aftale, end den vi havde, mens vi var medlem af EU«, skriver Grieve på Twitter.

De britiske ministre er tirsdag aften og onsdag morgen blevet orienteret om den aftale, der på teknisk niveau er opnået enighed om.

Fra EU-Kommissionen, der forhandler på vegne af EU-landene, er der foreløbig helt stille om indholdet.

»Vi vil ikke kommentere på de forskellige pressemeldinger, der har været over de seneste 24 timer«, siger EU-Kommissionens talsmand onsdag ved middagstid.

