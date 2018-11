Våbenhvile med Hamas i Gaza sætter Israels højreregering under nyt pres Forsvarsministeren går i protest. Netanyahu kan blive nødt til at udskrive nyt valg – denne gangpresset fra højre.

Nu er den israelske regeringsleder, Benjamin Netanyahu, så også blevet beskyldt for at være eftergivende over for palæstinenserne. Det skete onsdag, da forsvarsminister Avigdor Lieberman forlod højreregeringen i protest mod en opsigtsvækkende våbenhvile mellem Israel og Hamas-bevægelsen i Gaza.

Våbenhvilen kan i bedste fald skabe ro på den blodbesudlede grænse mellem Israel og Gaza, i hvert fald en tid.

Men våbenhvilen bringer også Israel tættere på parlamentsvalg. Netanyahu har nu kun én stemmes flertal i Knesset – og hans flertal bygger på det højrenationalistiske bosætterparti under undervisningsminister Naftali Bennet, der ligesom den afgåede forsvarsminister er imod våbenhvilen med Hamas.

Aftalen med Hamas »kan ikke fortolkes på anden måde end overgivelse til terror«, erklærede Lieberman.

Det ville Netanyahu normalt nødig have siddende på sig.

Men regeringslederen erklærede, at der er tidspunkter, hvor man ikke kan lade folkestemningen bestemme. »Når store beslutninger skal tages, kan offentligheden ikke altid være en del af de afgørende faktorer«, fordi der er oplysninger, som må hemmeligholdes for fjenden, fremførte han.

Og fjenden er i Netanyahus øjne stadig Hamas og andre radikale organisationer i Gaza-striben.

Netanyahu betegner selv Hamas som en terrororganisation. Alligevel har han de seneste dage accepteret, at den arabiske oliestat Qatar giver Hamas 65 millioner kroner til indkøb af energi – fra Israel – og 100 millioner kroner til betaling af sine folk og sin administration.

USA’s tidligere mægler mellem Israel og palæstinenserne Dennis Ross siger til Jerusalem Post, at Israel ikke kunne gøre andet end at acceptere våbenhvilen. Han mener, at Israel kunne vinde en ny regulær krig i Gaza, men det ville alligevel blive et nederlag for Israel, fordi den israelske regering enten ville være nødt til at overtage magten i Gaza eller risikere, at endnu mere radikale grupper som IS-bevægelsen ville sætte sig på magten i det lille tætbefolkede område.

Våbenhvilen blev forhandlet på plads tirsdag eftermiddag efter to dages militær optrapning, hvor palæstinensiske militser fra Gaza affyrede hen ved 500 raketter og mortergranater ind over byer og landsbyer i det sydlige Israel, og hvor Israel bombede mindst 70 mål i Gaza, blandt andet Hamas’ tv-station Al-Aqsa, som dog hurtigt begyndte at transmittere igen. En lang række israelske byer lukkede skoler og offentlige institutioner mandag og en del af tirsdag.

Situationen eksploderede søndag efter en mislykket israelsk militæroperation i Gaza. De israelske elitesoldater blev afsløret 3 kilometer inde i Gaza. Det førte til en skudveksling, hvor en palæstinensisk Hamas-kommandant, seks eller syv andre Hamas-folk og en israelsk officer blev dræbt. Den israelske gruppe slap kun ud af Gaza, fordi den tilkaldte luftstøtte fra Israel.