Overblik: Det siger de om Brexitaftale i resten af Europa

Den britiske premierminister, Theresa May, sikrede sig onsdag opbakning fra sin regering til et udkast til en brexitaftale.

Det skete efter et fem timer langt regeringsmøde i London.

Aftaleudkastet er på 585 sider. Det næste skridt bliver at præsentere en aftaletekst til det britiske Underhus, der efterfølgende skal stemme om den.

Aftalen skal også godkendes i alle EU-lande og ratificeres i EU-Parlamentet.

Flere europæiske ledere og nøglepolitikere har kommenteret gennembruddet. Her er et udpluk:

Guy Verhofstadt, brexitkoordinator for Europa-Parlamentet:

»Mens jeg håber, at Storbritannien en dag vil vende tilbage, vil den her aftale i mellemtiden gøre brexit mulig samtidig med en opretholdelse af det gode forhold mellem EU og Storbritannien, beskyttelse af borgerrettigheder og en forhindring af en hård irsk grænse.

Heiko Maas, Tysklands udenrigsminister:

»Det er en stor lettelse.

»Storbritanniens udtræden af EU er og forbliver en beslutning, som vi beklager. Alligevel vil vi fortsætte med at have et så tæt forhold som muligt med vores britiske venner. Vi er nu kommet et afgørende skridt videre.

Sebastian Kurz, forbundskansler i Østrig, der i øjeblikket har EU-formandskabet:

»Det er et godt resultat.

Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen:

Juncker sendte onsdag aften et brev til EU-præsident Donald Tusk med en anbefaling om at gå videre med aftalen, efter at regeringen i London har sagt ja til udkastet.

»Der er gjort tilstrækkelige, afgørende fremskridt i forhandlingerne om at trække Storbritannien ud af EU på ordentlig vis, og EU-Kommissionen anbefaler Det Europæiske Råd at indlede det næste skridt, skriver Juncker i brevet.

Erna Solberg, Norges statsminister:

»Det er glædeligt, at EU og Storbritannien er nået til enighed om et aftaleudkast.

»Aftalen skal stadig behandles politisk i EU og det britiske parlament, før den kan træde i kraft 30. marts næste år. Men det her er alligevel et skridt i den rigtige retning mod en ordentlig brexit.

Stefan Löfven, Sveriges statsminister:

»Vi er der ikke endnu, men dagens melding fra London er et vigtigt skridt på vejen mod en ordentlig brexit.

»Et godt samarbejde mellem EU og Storbritannien, selv efter brexit, bidrager til fred, sikkerhed og velstand i Sverige og i hele Europa.

Kilde: Reuters, AP, AFP, NTB, TT.

