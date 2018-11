Redningshold i Californien finder fortsat flere brandofre

Redningshold har onsdag fundet de jordiske rester af yderligere otte personer, som er omkommet under den værste skovbrand i Californiens historie.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dermed har myndighederne i den amerikanske delstat endnu engang måtte opjustere dødstallet - denne gang til 56 personer.

Samtidig oplyser sheriffen i Butte County, Kory Honea, at 130 personer fortsat er meldt savnet.

Langt de fleste af de savnede er ældre mennesker over 65 år. Og hovedparten af de savnede er borgere fra byen Paradise, som branden næsten har jævnet med jorden.

Paradise er et sted, som over årene har tiltrukket mange pensionister på grund af et roligt liv under bjergkæden Sierra Nevada. Men området har oplevet et meget tørt forår, der har gjort byen særligt udsat for skovbrande.

35 procent af branden, som kaldes Camp Fire, er onsdag under kontrol.

»Der bliver gjort fremskridt«, siger Ken Pimlott, der er direktør for brandvæsenet i Californien, på et pressemøde.

Den dødeligste brand i delstatens historie

Flere end 5000 brandmænd kæmper fortsat med at slukke det, der siden torsdag har udviklet sig til den dødeligste og mest destruktive brand i delstatens historie. Omkring 9000 hjem er blevet ødelagt af flammerne.

Mindst 52.000 personer er blevet evakueret på grund af branden. Ifølge myndighederne bliver 1385 af dem huset i et hjælpecenter, oplyser myndighederne.

Det sydlige Californien er også hærget af flere skovbrande. En voldsom brand, der kaldes Woolsey Fire, har indtil videre kostet i alt tre mennesker livet.

Det tredje dødsoffer er blevet fundet onsdag i et nedbrændt hus i Agoura Hills, som allerede tidligere er blevet gennemsøgt af myndighederne.

Dermed er det samlede dødstal i delstaten oppe på 59 personer.

Onsdag aften lokal tid er 52 procent af branden i det sydlige Californien under kontrol, oplyser myndighederne.

ritzau