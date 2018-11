Brexs*it eller ingen Brexit: Britiske aviser forudser svær tid for May

Et lurende internt opgør i partiet, der kan udvikle sig til et kupforsøg mod den konservative leder og premierminister Theresa May. En splittet regering, der akkurat hænger sammen. Og en nation, der er kløvet midt over i kølvandet på aftalen med EU om, hvordan briterne skal forlade unionen.

De britiske aviser udtrykker på deres forsider med enkelte undtagelser stærk tvivl om udsigterne for aftalen, der skal vedtages af det britiske parlament. De er også skeptiske omkring, hvad udsigterne er for Mays egen politiske fremtid.

The Guardian skriver på sin forside, at både regeringen, partiet og nationen er splittet.

I en ledende artikel konstaterer avisen, at Storbritannien mister sin stemme i rummet, hvor beslutninger tages, men alligevel skal implementere reglerne for at få adgang til markedet og derfor må gå i »kredsløb« omkring Bruxelles de næste to år.

The Daily Mail forudser slet og ret, at et kupforsøg er under opsejling mod May fra oprørere i hendes eget parti. De vil allerede inden for få dage prøve at vælte hende, men på forsiden lægger avisen med et portræt af en talende May ikke skjul på, at premierministeren er klar til at kæmpe.

The New European har med flittig brug af redigeringsprogram placeret Theresa Mays ansigt i et bølgende hav med næsen akkurat over vandskorpen, i baggrunden mørke skyer og regn. Budskabet er, at premierministeren gisper efter luft.

The Sun prøver med et finurligt greb på forsiden at anskueliggøre, at der ikke er ret mange briter, som er superglade for aftalen. Den »bløde« aftale får hug fra alle sider, skriver avisen og konstaterer med store typer »We’re in the Brexs*it«, hvor den lille stjerne formentlig skal læses som et ’h’, altså en regulær lorteaftale, for nu at sige det ligeud.

Daily Mirror skriver »krigsregering« med store typer på forsiden for at illustrere, at 11 ministre var imod den aftale, som Theresa May har indgået med EU. Avisen mener ligesom Daily Mail også at vide, at 40 oprørere i partiet vil afsætte hende som formand.

Mere afdæmpet er Financial Times, der konstaterer, at premierministeren vandt en vild debat i regeringen og trods modstand fik den nødvendige opbakning. Nu skal hun ud i en ny debat med parlamentet for at få opbakning der også.

Mest positiv på Mays vegne ser Daily Express ud til at være med sin konstatering af, at premierministeren »endelig« får opbakning fra regeringen efter et stormfuldt fem timer langt møde. »Det er min aftale ... eller ingen Brexit«, lyder overskriften, der fylder det meste af avisens forside.