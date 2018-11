Her er de vigtige datoer i Brexit

Den britiske regering bakker op om det udkast til en udtrædelsesaftale af EU, som premierminister Theresa May onsdag aften fremlagde. Så langt så godt.

Men før Storbritannien og EU kan blive skilt fra hinanden, venter langt flere godkendelser og forhandlinger. Her er et kort overblik over noget af det, der venter.

15. november

Theresa May fremlægger udkastet til aftalen i dag i det britiske parlament.

Søndag 25. november

EU-præsident Donald Tusk har hasteindkaldt EU's stats- og regeringschefer til topmøde klokken 9.30 for at godkende aftalen med Storbritannien om at forlade EU.

December

Målet for Theresa May er at få aftalen vedtaget i det britiske parlament før jul. Det ventes derfor, at premierministeren begynder forhandlingerne med det britiske parlament i december.

13.-14. december

Årets sidste EU-topmøde forventes at løbe af stablen. Her kan de sidste-øjebliks problemer, der måtte være, rettes til.

Januar eller februar 2019

Europaparlamentet skal stemme om skilsmisseaftalen.

29. marts 2019

Briterne træder officielt ud af EU. Herfra løber en overgangsperiode frem til slutningen af 2020, hvis en aftale kommer i stand.

31. december 2020

Storbritannien træder ud af EU’s indre marked og toldunionen, og den eventuelle overgangsperiode slutter. En frihandelsaftale mellem Storbritannien og EU ventes at træde i kraft.