Computerfejl betyder omtælling i Hessen Valget i delstaten Hessen, der fik Angela Merkel til at gå af som partiformand for CDU, var behæftet med computerfejl.

Angela Merkel bruger halvanden til to timer på internettet hver dag, »hvis man altså regner den tid med, det tager at læse digitale udgaver af aviserne«. Det fortæller kansleren til mediet Mit T-Online, i anledning af at den tyske regering i går i byen Potsdam endnu en gang ledte efter en strategi, der kan bringe Tyskland helt ind i den digitale tidsalder.

Når Merkels kanslerbil kører af sted på lange ture på die Autobahn, kan hun på bagsædet godt lide at fordybe sig i læsning på nettet.

»Og jeg ærgrer mig naturligvis, når der er huller i netdækningen«, erkender kansleren i interviewet.

Det er der ofte i Tyskland. Og det, der gerne skulle være en spurt fremad mod moderne tider, blev udsat for endnu et benspænd i denne uge, da det kom frem, at det valgresultat i delstaten Hessen, som for godt et par uger siden fik Angela Merkel til at erklære sin afgang som partiformand for CDU, ikke er sikkert.

Årsag: Problemer med en af de computere, der skulle tælle stemmerne op. Systemet var nede i to timer på valgaftenen søndag 28. oktober. Det giver usikkerhed om det spinkle flertal, hvorpå CDU og De Grønne havde baseret deres drømme om at fortsætte med at regere delstaten.

De to partier har derfor bestemt sig for at sætte forhandlingerne om en ny regeringsaftale på standby til på fredag klokken 12, hvor en genoptælling af stemmerne skal være afsluttet. Til den tid kan det være, at kansleren i Berlin får andet og mere end de ofte forekommende huller i netdækningen i sit land at ærgre sig over.

Formentlig mister CDU og ministerpræsident Volker Bouffier, der er en af Merkels fremdeles loyale støtter i partiet, ikke regeringsmagten. Men måske skal den deles med valgets anden store taber, socialdemokraterne, så Hessen fremover skal reageres af CDU, De Grønne og SPD.

I et land, der stadig bryster sig af den efterhånden fuldkommen udhulede kliche om effektivitet og orden, er der tale om endnu en artig pinlighed.

Miseren i Hessen begyndte i delstatens største by, Frankfurt am Main, da de valgtilforordnede skulle til at tælle stemmer op. Ud over at stemme på kandidater til delstatens parlament skulle vælgerne også tage stilling til et forslag om afskaffelse af den dødsstraf, Hessen indførte i 1946 med henblik på alvorlige forbrydelser begået under Anden Verdenskrig.

Stemmesedler med ens farve

Men de to stemmesedler havde samme farve. Det gav betydelig forsinkelse ved den manuelle optælling. Og da computersystemet WahlWeb skulle overtage arbejdet, blev computerne tilsyneladende overbebyrdet af input. Optælling og kontrol gik tilbage til de valgtilforordnede.

»Og hvor mennesker er involveret, kan menneskelige fejl ikke udelukkes«, som professor i politisk videnskab Oskar Niedermayer lakonisk bemærkede til tyske medier, da fadæsen kom frem i denne uge.