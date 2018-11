En galning opbyggede en sekt: 909 døde i Jonestown Over 900 medlemmer af en amerikansk dødskult tog gift ved et masseselvmord, der rystede verden for 40 år siden.

De første, der fik giften, var børnene. Forældre og andre brugte sprøjter til at få blandingen af cyanid og frugtsaft ned i halsen på de små.

Derefter var det deres egen tur, da de voksne gik i gang med at drikke den dødelige blanding, omgivet af bevæbnede vagter, der afsluttede optrinnet ved selv at tage giftdrikken.

Datoen var den 18. november 1978. I dag er det 40 år siden, at over 900 medlemmer af den amerikanske sekt Folkets Tempel døde i deres bosættelse i Guyanas jungle på ordre fra deres leder, Jim Jones. En mand, de havde fulgt fra USA til det sydamerikanske land og nu fulgte med ind i døden.

JONESTOWN Masseselvmordet i Jonestown skete den 18. november 1978, da over 900 medlemmer af sekten Folkets Tempel tog deres liv på ordre fra sektlederen Jim Jones. Forløbet før og efter er blevet gransket af det føderale amerikanske politi, FBI. Dets offentlige dokumenter om begivenhederne kan du se her. En enkelt mand, Larry Layton, blev efterfølgende dømt i USA for medvirken til drab på Leo Ryan og hans medrejsende under besøget i Guyana. Han fik livstid for ugerningen, men blev løsladt i 2002 efter at have afsonet 18 års fængsel. Vis mere

Det var ellers begyndt så fint: Jim Jones’ kirke var en af de første, hvor afrikansk-amerikanere og hvide kunne være i samme menighed. Den hjalp stofmisbrugere, hjemløse og isolerede ældre. Den skaffede jobs og uddannelse til fattige.

Foto: Peter Elsass Lucious Bryant boede i Jonestown, da den danske psykolog Peter Elsass besøgte byen ti dage inden det store masseselvmord.

Men der var også mærkværdigheder, der kunne give en antydning af, at et eller andet var helt skævt. Blandt andet rykkede han i midten af 1960’erne til byen Ukiah i Californien med et par hundrede af sine diciple, fordi man der - mente ypperstepræsten - var beskyttet mod en atomkrig.

Strengt styre i Folkets Tempel

Efterhånden blev trossamfundet mere og mere præget af den paranoia, Jim Jones tilsyneladende selv led under. Medlemmerne måtte arbejde hårdt for kirken, der til gengæld ydmygede de disciple og indførte regler for, hvordan de skulle overvåge hinandens gudsfrygtighed, sådan som den blev defineret af Jones selv.

Han havde omgivet sig med fattige og kortuddannede afrikansk-amerikanere og indsat hvide idealistiske kvinder i den daglige ledelse af Folkets Tempel.

Da medierne begyndte at interessere sig for, hvordan han behandlede sektens tilhængere, tog han en dramatisk beslutning: Han flyttede Folkets Tempel til Guyana, hvor den havde opført en lille afsides liggende by med arbejdspladser, marker og beboelse.

Foto: Peter Elsass Elsass' fangede blandt andet en af Jonestowns yngste beboere under sig besøg hos sekten.

Stedet var velvalgt. Der var ingen nævenyttige myndigheder, der holdt øje med stedet og bosætternes velvære. Og det blev selvsagt opkaldt efter kirkens stifter og leder og fik navnet Jonestown.

Det hindrede ikke rygterne i at florere hjemme i USA. Der var noget helt galt med det, der foregik. De diciple kunne ikke få lov at forlade bosættelsen. De blev udsat for overgreb - også børnene. Pårørende til trossamfundets medlemmer prøvede at få myndigheder og politikere til at hjælpe, så de kunne hente disciple hjem.

Politiker ville se nærmere på den isolerede sekt

En artikel i tidsskriftet New West beskrev i august 1977 på baggrund af afhoppede sektmedlemmer, hvordan Folkets Tempel blandt andet blev styret med vold mod disciplene.

Så den demokratiske kongrespolitiker Leo Ryan besluttede sig for at se, hvad der egentlig foregik i det isolerede amerikanske samfund i den sydamerikanske jungle. Den 17. november 1978 ankom han med sit hold til Jonestown, ledsaget af flere journalister.

Foto: Peter Elsass Et klasseværelse fra Elsass' fotoserie om sekten i den sydamerikanske jungle.

Et klasseværelse fra Elsass' fotoserie om sekten i den sydamerikanske jungle. Foto: Peter Elsass

Det var hans forsøg på at rejse, der udløste det store masseselvmord. For da Ryan skulle afsted til flyvepladsen i Port Kaituma, spurgte han de forsamlede sektmedlemmer, om nogen ønskede at forlade stedet sammen med ham. 16 personer trådte frem og blev som de første sat op på den traktor med anhænger, der skulle køre Ryan og de øvrige ud til de flyvemaskine, der skulle bringe dem væk.