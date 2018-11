Lektor om May: »Hun sidder nok lidt på det yderste af stolen«

Selv om den britiske premierminister, Theresa May, onsdag sikrede sig opbakning i sin regering til et udkast til en brexitaftale, står udfordringerne stadig i kø.

Ole Helmersen, der er lektor med speciale i britisk politik ved Copenhagen Business School (CBS), vurderer, at hun går en svær periode i møde.

»Hun sidder nok lidt på det yderste af stolen. Den ene ting er, at der er rygter om mistillidsvotum. Den anden ting er, at hun ikke kan være sikker på at få aftalen igennem parlamentet, når de skal diskutere det i december«.

»Hun har vundet en første sejr ved at få den igennem regeringen, men der venter stadig en formentlig overordentlig vanskelig proces gennem parlamentet«.

Det var onsdag aften, at May meddelte, at hun havde sikret sig opbakning i regeringen til det udkast til en brexitaftale, som forhandlere fra EU og Storbritannien er blevet enige om.

Torsdag har flere i Mays regering allerede trukket sig i utilfredshed.

Først meddelte Shailesh Vara, som er britisk viceminister for Nordirland, at han træder ud på grund af utilfredshed med aftalen.

Vil kritikere løbe risiko for hårdt Brexit?

Mere opsigtsvækkende er det dog, at den britiske minister for brexit, Dominic Raab, kort efter også har meldt sin afsked fra Theresa Mays regering.

»Det stiller Theresa May og hele denne her aftale i et stærkt problematisk lys«, siger Ole Helmersen.

»Det er alvorligt, når en så central minister trækker sig, 12-15 timer efter at han har siddet på et ministermøde og diskuteret aftalen, hvor Theresa May bagefter har sagt, at trods vanskelige drøftelser havde hun en enig regering bag sig«.

Lektoren forklarer, at muligheden, for at brexitaftalen bliver til virkelighed, også handler om, hvorvidt kritikerne af aftalen er klar til at løbe risikoen ved et hårdt brexit:

»Vil de løbe den risiko og påtage sig det ansvar ved at stemme denne aftale ned med det resultat, at de må tage ansvaret for et betydeligt mere kaotisk exit fra EU, end det man kan få ved at følge de spor, der er lagt i denne aftale?«

Med brexitaftalen er Storbritannien og EU blevet enige om en overgangsperiode efter briternes exit 29. marts 2019, som skal vare i 21 måneder frem til 31. december 2020.

Overgangsperioden skal give tid til trinvist at afvikle de større dele af EU-samarbejdet.

ritzau