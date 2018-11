May: Et nej til brexitaftalen slår os tilbage til start

Når en endelig aftale om det britiske exit fra EU er på plads, vil premierminister Theresa May tage aftalen med tilbage i det britiske parlament og bede de folkevalgte 'tænke i nationens interesse og give den deres opbakning'.

Det siger May torsdag, hvor hun taler i parlamentet for at forsvare udkastet til en brexitaftale. Det sker, netop som flere ministre har meddelt deres afgang.

Det vil »slå os tilbage til start«, hvis parlamentet stemmer imod, siger May.

Alternativet til det udkast, der foreligger nu, er, at der slet ingen aftale kommer, fastslår premierministeren.

»Valget er klart: Vi kan vælge at forlade EU uden en aftale, vi kan risikere, at der ingen brexit bliver, eller vi kan vælge at stå sammen og støtte den bedste aftale, vi kan forhandle os frem til«, siger May ifølge Reuters.

Hun tilføjer, at hun har taget »de rigtige valg, ikke de nemme valg«.

Under Mays tale i parlamentet var buh-råbene langt mere dominerende end klapsalverne.

Modstanden mod det brexitudkast, der nu er præsenteret, blev også meget tydelig i timerne inden, at May skulle tale i parlamentet.

Her valgte to ministre - heriblandt brexitminister Dominic Raab - og to viceministre at forlade regeringen i protest mod aftalen.

