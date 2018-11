Regeringen krabber sig lidt nærmere en afstemning om forsvarsforbeholdet Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ser både plusser og minusser i Trumps udenrigspolitik. Det er minusserne, der nu får regeringen til at love forsvar af internationale organisationer.

Det er med trukket håndbremse og nervøse kig i bakspejlet, at regeringen nu forsøger at styre Danmark nærmere en folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold i EU.

Regeringen vil bede Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) undersøge, hvordan den forsvarspolitiske udvikling i Europa påvirker Danmark. Udredningen skal danne grundlag for en debat om forsvarsforbeholdet, som regeringen håber vil stemme danskerne positivt over for at ophæve det 25 år gamle forbehold - engang i fremtiden.

På et pressemøde torsdag illustrerede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen forsigtigheden, da han på samme tid slog fast, at regeringen »ikke har planer om en folkeafstemning«, og at formålet med det hele selvfølgelig er, at vi skal have en folkeafstemning »på et eller andet tidspunkt«.

»Hvis det står til mig, skal vi da have en folkeafstemning, fordi det er helt uholdbart, at Danmark står uden for EU’s samarbejde. Når vi ser den rivende udvikling, som samarbejdet er i, og når vi ser tendenser til at svække multinationale organisationer, så vil jeg bare sige, at det er min opfattelse, at det er en velsignelse for et lille land at være med i organisationer, der er reguleret af regler«, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen og Liberal Alliance var imod at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning i 2015, men vil også gerne af med forsvarsforbeholdet.

»Hvis det stod til mig, så var vi af med forsvarsforbeholdet i morgen«, sagde Anders Samuelsen efter pressemødet.

Det gør det dog ikke alene. Udredningen skal først afleveres efter det kommende folketingsvalg, hvor Dansk Folkeparti kan komme ind i regering, eller Socialdemokraterne kan vinde magten. Ingen af dem ønsker en folkeafstemning.

Forsvarsforbeholdet fra 1993 forhindrer Danmark i at deltage i »udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet«, hedder det i EU-teksten. USA under præsident Donald Trump er bare én grund til, at udredningen fra DIIS givetvis vil vise, at forbeholdet bliver stadig mere skadeligt for Danmark.

»Vores traditionelle ven er ikke et så sikkert kort som hidtil, og hvis du lægger oven i, at de andre lande i EU rykker tættere på hinanden i forsvars- og sikkerhedspolitikken, hvor Danmark står isoleret udenfor grundet sit forsvarsforbehold, så stiller det Danmark i en supersvær situation, så jeg forstår godt, at regeringen har lyst til at sætte fokus på det«, siger Christine Nissen, der forsker i sikkerhedspolitik ved DIIS.

Konkret står Danmark uden for det europæiske militære samarbejde kaldet Permanent Structured Cooperation eller PESCO. Vi kan derimod deltage i EU’s forsvarsfond, som koordinerer og investerer i udviklingen af våbensystemer, men forbeholdet giver en konkurrenceulempe for danske virksomheder, forklarer Christine Nissen.



Claus Hjort Frederiksen forklarer, at udredningen skal skabe et faktuelt grundlag for en debat, så man undgår, at den som ved tidligere afstemninger kommer til at handle om alt muligt andet. Et spøgelse fra fortiden kan ironisk nok dukke op igen. I 1992 advarede nej-partier mod en kommende EU-hær. Den var ikke på vej, men i denne uge har Angela Merkel talt for en fremtidig oprettelse af en »ægte« europæisk hær, hvilket den franske præsident Emmanuel Macron også efterlyser.

Det er uklart, hvad der menes, men Anders Samuelsen afviser kategorisk.

»Jeg tror ikke på en europæisk hær som svar på noget som helst. Det er det transnationale samarbejde, som er hjørnestenen, men det betyder ikke, at der ikke er områder, hvor vi godt kunne være mere engagerede«, sagde Anders Samuelsen.

Der er mere om snakken, end der var i 1992, siger Christine Nissen, men der er stadig kun tale om et tættere militært samarbejde som PESCO, forsvarsfonden og et nyt interventionsinitiativ, som Danmark er med i, siger hun.