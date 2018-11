Nægter at gå i land: Migranter har barrikaderet sig på fragtskib i libysk havn 77 flygtninge og migranter blev reddet af fragtskib, som sejlede dem til en libysk havn. Nu siger de skibbrudne, at de hellere vil dø end gå i land i Libyen.

I den libyske havneby Misrata ligger et mindre fragtskib, ’Nivin’, som sejler brugte biler fra Italien til Libyen. Men lige nu er det 77 migranter, der befinder sig i lasten.

’Nivin’ samlede migranterne op i Middelhavet ud for den libyske kyst sent fredag i sidste uge og lagde til kaj i Misrata dagen efter. På det tidspunkt var der tale om 91 mennesker, som var kommet i havsnød med den gummibåd, de troede kunne fragte dem til Italien.

De skibbrudne nægter at forlade skibet, som de altså nu i en uges tid har befundet sig om bord på. Under ingen omstændigheder vil de sætte deres fødder på libysk jord, for det var Libyen, de sejlede væk fra. Det var i Libyen, de blev udsat for tortur og afpresning og diverse andre overgreb.

De vil sejles til Europa, insisterer de.

»Vi vil ikke gå fra borde i Libyen. I kan komme og hente mit lig i land«, siger en af de flygtende mænd, der har talt med Associated Press.

Manden er sudaner og kalder sig Victor. Han har allerede flere gange været spærret inde i Libyen, fortæller han. Og hans bror døde i et af Libyens mange tilbageholdelsescentre. Ifølge Læger uden Grænser er Victor alvorligt syg ligesom flere af migranterne på skibet.

»Der er ingen løsning for disse mennesker. De vil ikke tilbage til et center, for de ved, de risikerer at skulle være der på ubestemt tid«, siger Julien Rackerman, der er landechef for Læger uden Grænser i Libyen.

Forsøger at finde fredelig løsning

Flere af migranterne har kemiske forbrændinger fra den blanding af benzin, urin og saltvand, der typisk skvulper rundt i bunden af de ofte overfyldte gummibåde, folk forsøger at krydse Middelhavet i. To er alvorligt forbrændt, oplyser Julien Rackerman i telefonen.

De fleste har desuden tydelige skader efter tortur, oplyser Julien Rackerman. De er blevet banket, slået og forbrændt af diverse militser, som i stor stil ernærer sig ved at presse penge ud af migranterne eller deres pårørende i hjemlandene. Det er desuden langtfra usædvanligt, at migranter sælges som slaver.

Migranterne på ’Nivin’ kommer blandt andet fra Sudan, Nigeria og Bangladesh. De har ikke adgang til toiletter på ’Nivin’ og må derfor bruge plastikposer og tomme flasker, når de skal forrette deres nødtørft.

Onsdag aften lod 14 af dem sig evakuere fra skibet. Herunder en sudansk kvinde med en 4 måneder gammel baby.

De resterende 77 migranter, hvoraf 28 er mindreårige, har barrikaderet sig på underste dæk, mens skibets besætning befinder sig på de øverste dæk.

Ifølge Julien Rackerman har den libyske kystvagt på intet tidspunkt opført sig voldeligt over for migranterne. De diskuterer stille og roligt med både Læger uden Grænser og med UNHCR – FN’s Flygtningeorganisation – hvordan man finder en fredelig løsning.

FN’s alternative center står tomt

Hidtil har de libyske myndigheder kun tilbudt én løsning: at sende migranterne tilbage til et af de centre, de for ikke længe siden er sluppet ud af.

»UNHCR har hele tiden talt for at finde alternativer til tilbageholdelsescentrene«, siger Paula Barrachina, der er presseansvarlig for UNHCR i Tripoli.

»Og hvis disse mennesker går fra borde, vil vi som altid tilbyde humanitær hjælp. Vi vil følge op med den normale screening og registrering. Og se på deres individuelle sager«.

Men alligevel ender de altid i et center, ikke sandt?

»Det er sådan, den libyske regering håndterer det«, bekræfter Paula Barrachina.

UNHCR har sådan set indrettet et modtagelsescenter for op til 1.000 migranter i Tripoli, hvor migranterne kan få deres sager behandlet og komme hurtigere og mere uskadt igennem systemet. Men de libyske myndigheder har ikke givet tilladelse til at tage centret i brug.