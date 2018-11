Theresa May: Jeg bliver siddende som partileder Selvom fire ministre har forladt premierminister Theresa Mays regering, holder hun fast i at gennemføre Brexit-aftalen.

På et pressemøde på Downing Street 10 i London fortæller premierminister Theresa May, at hun står ved Brexit-aftalen, og ikke har tænkt sig at trække sig som partileder.

»Lederskab handler om de rigtig beslutninger og ikke om de lette«, siger May på pressemødet.

På trods af en noget turbulent dag, hvor ministre har forladt Mays regering, og flere konservative parlamentsmedlemmer har erklæret deres mistillid til hendes lederskab, har hun en ambition om at sparke Brexit-aftalen i mål.

»Jeg er ked af, at mine kollegaer har forladt regeringen, men jeg tror stadig på, at det her er det rigtige«, siger premierministeren.

Beskæftigelsesminister, brexit-minister, viceminister for brexit og viceminister for Nordirland, har i løbet af dagen forladt regeringen. Derudover har Jacob Rees-Mogg fra Storbritanniens konservative parti erklæret mistillid til May og arbejder nu på at indsamle minimum 48 stemmer til sin mistillidserklæring. Det oplyser han i et brev, som er lagt ud på Twitter:

Jacob Rees-Mogg has formally sent a letter of no confidence in Theresa May over her Brexit dealhttps://t.co/XaCDijhOfl pic.twitter.com/P0rjTdRCpk — BuzzFeed UK Politics (@BuzzFeedUKPol) 15. november 2018

May er dog fortsat overbevist om, at Brexit-aftalen er i det britiske folks interesse, da den tager hensyn til at bevare briternes daglige liv, fortæller hun.

Gårsdagens sejr krakelerer

Dagens debat i det britiske parlament har været ophedet og få fra Mays bagland har støttet op om hendes beslutninger og udtalelser om Brexit-aftalen. Flere Brexittilhængere beskylder aftalen for at give for meget magt til EU, men ingen er dog kommet med andre forslag til aftalen, siger May på pressemødet. Hun frygter for, hvad der vil ske i Storbritanninen, hvis aftalen ikke skulle blive gennemført:

»Hvis ikke vi bevæger os fremad med denne plan, så kan ingen være sikre på, hvad konsekvenserne vil blive. Det ville være en farlig og meget usikker vej at følge, når nu briterne bare vil have os til at komme videre«.

Trods uenigheder og sure miner er aftalen blevet godkendt i kabinettet i går aftes, så den står ved magt, medmindre Theresa May vælger at gå af som partileder, og den nye er i mod aftalen. Og det ser ikke ud til at ske, understreger premierministeren.

Hun går fortsat efter, at Storbritannien forlader EU 29. marts 2019.