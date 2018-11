Kina truer med hårde konsekvenser, hvis Danmarks ambassadør kritiserer internering af muslimer Den danske ambassadør i Kina har ifølge Reuters været med til at skrive et udkast til et brev, der udtrykker stærk bekymring over behandlingen af muslimer i Xinjiang-regionen. Det får den kinesiske topledelse til at advare Danmark og andre lande mod indblanding i Kinas interne forhold.

I en højst usædvanlig diplomatisk handling ønsker Danmarks ambassadør i Kina, Carsten Damsgaard, angiveligt sammen med 14 andre vestlige ambassadører i Kina at konfrontere de kinesiske myndigheder med deres behandling af muslimske mindretal i landets vestlige Xinjiang-region.

Nyhedsbureauet Reuters har set et udkast til et brev, som de i alt 15 ambassadører har skrevet, og flere diplomatiske kilder bekræfter over for Reuters samtidig eksistensen af brevet.

Det er stilet til Chen Quanguo, der er chef for det kommunistiske parti i Xinjiang-regionen, og i brevet beder de 15 ambassadører ifølge Reuters om et møde med ham.

Det er dog uklart, om brevet endnu er blevet afsendt, eller om dets indhold er blevet revideret, idet en diplomatisk kilde siger til Reuters, at brevet er blevet runddelt til endnu flere lande for potentielt at få dem til også at skrive under.

Behandlingen af uighurer og andre muslimske mindretal i Xinjiang-regionen har de seneste måneder ført til skarp kritik af den kinesiske topledelse og fået flere fremtrædende amerikanske politikere til at foreslå sanktioner mod Kina.

I august sagde FN’s menneskerettighedsråd, at det havde modtaget troværdige rapporter om, at mindst en million uighurer var blevet interneret i såkaldte genopdragelseslejre.

Den massive internering er samtidig blevet bekræftet i en lang række artikler i internationale medier, selv om der er usikkerhed om, hvorvidt tallet er på flere hundredetusinde internererede eller mindst en million

Tidligere påstod de kinesiske myndigheder, at genopdragelseslejrene kun blev brugt til jobtræning for folk, der havde begået småkriminalitet, men i sidste måned ændrede myndighederne i Xinjiang-regionen den lokale lovgivning, så det nu officielt fremgår, at lejrene bliver brugt til at bekæmpe »religiøs ekstremisme«.

Den kinesiske ledelse anser uighurerne og de andre muslimske mindretal i Xinjiang-regionen som en sikkerhedstrussel, fordi der blandt disse mindretal hersker en udbredt skepsis mod kinesisk dominans, som bunder i, at de har deres egen kultur og historie samt eget sprog.

Derfor er formålet med lejrene at tvinge dem til at følge kommunistpartiets påbud om, hvad det vil sige at være en god og loyal samfundsborger.

Tidligere internerede har fortalt til menneskerettighedsorganisationer og internationale medier, at de i lejrene blev tvunget til at synge patriotiske sange, skrive selvkritiske tekster, lære kinesisk lovgivning og underkaste sig stramme regler, der bl. a. forbød dem at bede i deres eget hjem, hvis der var gæster tilstede.

Trods den massive kritik har Danmark og flere andre vestlige lande indtil nu været tilbageholdende med officielt at påtale behandlingen af de muslimske mindretal - angiveligt at frygt for at det ville kunne skade handlen og den politiske dialog med Kina.

Med det fælles brev bryder de nu angiveligt denne linje.

»Vi er dybt bekymrede over behandlingen af etniske minoriteter - i særlig grad individer med uighyr etnicitet - i den selvstyrende Xinjiang Uyghur Region«, står der i udkastet til brevet ifølge Reuters, hvor også det kinesiske udenrigsministerium, Ministeriet for Offentlig Sikkerhed og kommunistpartiets internationale afdeling er sat på i kopi.

Til Reuters siger det kinesiske udenrigsministeriums talsperson, Hua Chunying, at hun ikke har set brevet, og at ambassadørerne er velkomne i Xinjiang, men at »hvis de tager afsted med en intention om at presse Xinjiangs regering, så er det bestemt problematisk«.

Derefter fortsætter hun: