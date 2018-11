Ledere fra Cambodjas rædselsregime får historisk dom For første gang nogensinde er ledere fra De Røde Khmerer blevet kendt skyldige i folkedrab.

To højtstående ledere fra det berygtede cambodjanske kommunistparti De Røde Khmerer er fredag kendt skyldige i folkedrab.

Det skete ved en FN-støttet domstol i Cambodja.

Det er første gang, at ledere fra 1970'ernes blodige rædselsregime bliver dømt for folkedrab. Begge ledere er blevet idømt fængsel på livstid.

Der er tale om det 87-årige tidligere statsoverhoved Khieu Samphan og 92-årige Nuon Chea, der også er kendt som 'bror nummer to'.

De er også blevet dømt skyldige i forbrydelser imod menneskeheden og andre overtrædelser af Genève-konventionen.

Det er de to eneste højtstående ledere fra De Røde Khmerer, der fortsat er i live. De afsoner i forvejen fængselsstraffe på livstid for andre forbrydelser begået i løbet af regimets regeringstid.

Første gang, de blev dømt, var i 2014.

Det var samtidig første gang, at tidligere ledere fra De Røde Khmerer blev straffet for de uhyrligheder, der blev begået under lederen Pol Pots regime.

Næsten en fjerdedel af befolkningen blev udslettet under regimet.

De blev tortureret, henrettet, sultet og udmattet til døde. Stort set hver eneste nulevende cambodjaner har mistet familiemedlemmer.

ritzau